Las claves de los Goya 2026: los premios celebran su 40º cumpleaños con 'Los domingos' como gran favorita 

Los Premios Goya cumplen este 2026 40 años y para celebrarlo por todo lo alto, la ceremonia de entrega de los galardones vuelve a Barcelona. La Ciudad Condal acogió en el año 2000 la primera gala fuera de Madrid y este 28 de febrero toma el testigo de Granada para encumbrar las mejores películas del año.

Los domingos parte como favorita en una gala en la que también estarán muy presentes Sirāt y Maspalomas, y que estará aderezada con las actuaciones musicales de artistas como Bad Gyal, Belén Aguilera, Dani Fernández o Ana Mena.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que estará en la gran noche del cine español junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. No asistirán a la entrega de premios los reyes que, según el presidente de la Academia de Cine, han rechazado la invitación a pesar de la “buena relación” que mantienen.

Dónde ver la gala con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como maestros de ceremonias

La ceremonia arrancará como cada año puntual a las diez de la noche y podrá verse en Televisión Española, que se vuelca una vez más con los Goya. Además, desde las 19:25 la cadena emitirá una cobertura especial de la alfombra roja con Carlos del Amor, Elena S. Sánchez, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Sara Rancaño y Cristina Villanueva.

Todo lo que suceda en la alfombra y detrás de las cámaras durante la retransmisión de gala también podrá seguirse a través de RTVE Play con Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers. Además, podrás seguir minuto a minuto todo lo que sucede durante toda la noche en El HuffPost.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini, en la rueda de prensa previa a los Goya Europa Press via Getty Images

Este año los maestros de ceremonias son una pareja inédita, la artista Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar. Hace unos días, los presentadores adelantaron que han preparado “un gran show” y que durante la gala se reflejarán los 40 años de los galardones. Además, han recordado que habrá “absoluta libertad” para cualquier tipo de reivindicación como en ediciones anteriores.

Intérpretes y cineastas como Eduard Fernández, Anna Castillo, Silvia Abril, Karla Sofía Gascón, Rossy de Palma, Paco León o J.A. Bayona también estarán en Barcelona para entregar algunos de los galardones.

'Los domingos', gran favorita de esta edición

Mientras hace un año El 47 y La infiltrada partieron como favoritas y terminaron compartiendo el Goya a Mejor película, en esta edición todo apunta a que Los domingos será la gran triunfadora. La cinta de Alauda Ruiz de Azúa narra la historia de Ainara, una joven de 17 años que se siente cada vez más cerca de Dios y se plantea ser monja de clausura, provocando un terremoto en toda la familia.

Blanca Soroa, en 'Los Domingos'. David Herranz

La cinta ha conseguido trece nominaciones, entre ellas las de Mejor película, Mejor dirección o Mejor guión original. Además, ha arrasado en las categorías interpretativas con Patricia López Arnaiz en Mejor actriz, Miguel Garcés en Mejor actor, Nagore Aramburu en Mejor actriz de reparto, Juan Minujin en Mejor actor de reparto y la joven Blanca Soroa en Mejor actriz revelación.

Sirât sigue a Los domingos de cerca con once nominaciones, entre ellas también Película y Dirección para Óliver Laxe. La cinta apunta como favorita en las categorías técnicas, especialmente en Mejor sonido, una nominación que también ha conseguido en los Oscar además de Mejor película internacional.

Óliver Laxe, posando con su premio por 'Sirât' en Cannes Getty Images

La tercera película más nominada de la edición es Maspalomas, que aborda la identidad sexual y la representación LGTBI+ en la vejez, con nueve candidaturas. Los pronósticos colocan a José Ramón Soroiz, su protagonista, como favorito para ganar el Goya a Mejor actor.

¿Puede haber sorpresas? Ya las hubo en las nominaciones, con La cena, protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, colándose en la categoría de Mejor película. Algunos daban por hecho que estaría Romería, de Carla Simón, pero la cinta, que ha sido un taquillazo, ha sido valorada por los académicos.

La histórica nominación de Miriam Garlo

Independientemente de lo que pase este noche, Miriam Garlo ya hizo historia con su nominación. La actriz es la protagonista de Sorda, la cinta de Eva Libertad en la que se narran las dificultades de una pareja con padre oyente y madre sorda que está a punto de tener a su primer hijo.

Miriam Garlo, en el encuentro de nominados de los Goya Getty Images

Garlo es candidata al Goya a Mejor actriz revelación y la primera actriz sorda en optar a una estatuilla. Garlo perdió el 70% de la audición cuando tenía siete años después de una reacción adversa a un medicamento.

"Mi nominación ayuda a visibilizar las adversidades de las personas sordas", comentó la actriz de Sorda hace unos días en una entrevista con La Razón. Los pronósticos apuntan a que Garlo se disputará el premio con Blanca Soroa, protagonista de Los domingos.

Susan Sarandon, Goya Internacional

Uno de los grandes momentos de la noche será la entrega del Goya Internacional a Susan Sarandon, que toma el testigo de Richard Gere. La Academia ha decidido reconocer a la actriz estadounidense por su “filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social”.

Susan Sarandon en el encuentro previo a los Goya 2026 en Barcelona Getty Images

“Es, durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood admirado por amantes del cine de todo el mundo”, valoró la Academia sobre la carrera de Sarandon cuando dio la noticia a finales de enero.

Desde la organización se ha destacado no solo la "contundente" filmografía de la actriz, sino su intenso "compromiso social y político", que ha permanecido inquebrantable en las últimas décadas. De hecho, Sarandon es una de las pocas estrellas de Hollywood en alzar la voz a favor de los derechos de Palestina y este viernes se emocionó en un encuentro previo a la gala, en la que alabó la postura de España a favor de Gaza.

"Ver lo fuerte que es España y la claridad moral en estos asuntos, te hace sentir que hay esperanza, menos sola", destacó la actriz, que fue despedida por su agente por condenar el genocidio en Gaza.

El de Sarandon no es el único galardón que se conoce ya que durante la ceremonia también se reconocerá al cineasta Gonzalo Suárez con el Goya de Honor. “Me alegra mucho este premio porque abarca toda mi obra, aunque siento añoranza de que no me pille haciendo cine. Me gustaría volver a decir ‘acción’ y ‘corten’ porque el cine es acción”, destacó el premiado, que ya recibió el Goya a Mejor Dirección por Remando al viento en 1989.