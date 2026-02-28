Tiene 28 años, doctorando en bioinformática y se autoproclama 'vegano' de la IA: "Es la comida basura del pensamiento"

El uso de la inteligencia artificial se ha venido normalizando con el pasar del tiempo. Cada vez es más común apoyarse en diversas plataformas para realizar todo tipo de tareas, desde investigaciones académicas, creaciones de imágenes, música, videos e incluso realizar consultas de índole personal.

El medio francés Le Monde expone a través de uno de sus más recientes artículos que el 89 % de los menores de 25 años ya ha usado Gemini, Perplexity, Grok, ChatGPT o Claude (en comparación con el 43 % de la población general), conforme a una encuesta de IFOP para Jedha AI School realizada en octubre de 2025 entre mil jóvenes franceses de entre 16 y 25 años.

La IA y el medioambiente

No todo es color de rosas en el ámbito de la IA; uno de los principales cuestionamientos respecto al uso de esta tecnología es la repercusión que tiene en el medio ambiente. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), efectuar una pregunta en ChatGPT consume diez veces más electricidad que realizar la misma consulta en un motor de búsqueda tradicional.

"El creciente uso de la IA y las crecientes necesidades de energía y agua para operar esta tecnología me impiden usarla ", sostiene Nathan Thenon, un hombre de 29 años que hace parte de "The Shifters". Se trata de un grupo de voluntarios cuyo objetivo es impulsar el cambio de Francia hacia la neutralidad de carbono.

Hay quienes se desconectan completamente de la A

Aunque la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, es una industria que está en auge a nivel mundial, no todos la ven con buenos ojos y hay personas que, tras un periodo de interacción con la misma, deciden dar un paso al costado y no implementarla más.

Ese es el caso de Siegfried Dubois, estudiante de doctorado en bioinformática en Rennes. Quien ha decidido alejarse por completo de esa tecnología, ya que la considera dañina desde el aspecto ecológico como desde el social, porque él evidencia una explotación laboral en cuanto a la recolección de datos. "No volver a usar estas herramientas; es la comida basura del pensamiento", sentencia.