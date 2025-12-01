Un joven español compra una licencia de taxi y se monta el negocio del siglo: "Gano 4.000 euros al mes sin hacer nada, no me quejo"

En España, los bajos salarios existentes en muchos sectores están empujando a un buen número de ciudadanos a mudarse fuera de nuestras fronteras para obtener mayores remuneraciones, a opositar para tratar de lograr un mayor sueldo en el sector público o a emprender algún negocio.

Dentro de ese último grupo se encuentra un joven español que recientemente ha sido entrevistado por @mamireporter, una cuenta en la red social TikTok que acumula más de un millón de seguidores.

El hombre, al ser preguntado acerca de si trabajaba, ha contado que tiene un negocio: ha comprado una licencia de taxi y tiene a un conductor trabajando para él. "Tengo una licencia de taxi. Cuesta 160.000 euros más o menos", ha señalado.

Respecto a si la inversión ha sido acertada o no, el hombre ha asegurado que se trata de un negocio que "sale rentable. Ahora con el tema del Uber y demás pues ha bajado un poco, pero sí, sale rentable".

El joven ha asegurado que percibe una cantidad muy superior al salario medio existente en España. La cifra se sitúa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2024, en 2.385,6 euros brutos al mes.

En concreto, el dueño del taxi ha detallado que gracias a su actividad "gano 4.000 euros al mes limpios más o menos". Es decir, ese es el dinero que obtiene después de haberle pagado su salario al taxista y haber abonado todos los gastos asociados como la gasolina o el mantenimiento del vehículo.

En ese sentido, el joven español ha precisado que "el taxi factura unos 8.000 euros más o menos. Entre 6.500 y 8.000 euros, depende de la temporada. Ahora enero y febrero son más flojitos".

En cuanto al sueldo de la persona que conduce su taxi, el hombre ha indicado que "el taxista gana unos 3.000 euros limpios al mes", por lo que ha destacado que "un conductor de taxi si echa horas puede ganar pasta".

"Sin hacer nada gano entre 3.000 y 4.000 euros limpios al mes más o menos. Soy feliz, no me quejo", ha resumido el dueño de la licencia de taxi.