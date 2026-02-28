El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia tras el ataque de EEUU e Israel contra Irán

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará esta noche una sesión de emergencia tras la operación militar lanzada por EEUU e Israel contra los centros del poder político y militar de Irán y el posterior contraataque iraní contra territorio israelí y posiciones militares estadounidenses en la región. La reunión, solicitada por el presidente francés, Emmanuel Macron, tendrá lugar a las 16.00 hora local de Nueva York (22.00 en la España peninsular).

La escalada marca uno de los momentos más delicados en Oriente Próximo en años. Washington y Tel Aviv han confirmado ataques coordinados contra objetivos estratégicos iraníes. Teherán, por su parte, ha respondido con operaciones militares contra suelo israelí y bases estadounidenses en la zona, elevando el riesgo de un conflicto regional de mayor alcance.

Washington habla de "aniquilación" del poder iraní

Según el presidente de EEUU, Donald Trump, el objetivo de la ofensiva es la "aniquilación" de las estructuras de poder que se mantienen en Irán desde la Revolución Islámica de 1979. La operación habría tenido como blanco instalaciones políticas y militares consideradas clave por Washington y Jerusalén.

El Ejército israelí confirmó que entre sus principales objetivos figuraban miembros de la cúpula dirigente iraní. Entre ellos, el líder supremo Alí Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian. Según el comunicado militar, los ataques incluyeron lugares donde se reunían "representantes de alto rango de la cúpula política y de seguridad de Irán".

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de bajas en la cúpula iraní. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que, "hasta donde tiene entendido", ambos dirigentes siguen con vida.

La condena de António Guterres

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "la escalada militar de hoy en Oriente Medio. El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las consiguientes represalias iraníes en toda la región, socavan la paz y la seguridad internacionales, ha escrito en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

"Todos los Estados Miembros deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las @UN", ha añadido, reiterando la exigencia de "cese inmediato de las hostilidades y la desescalada. De no hacerlo, se corre el riesgo de un conflicto regional más amplio, con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad regional. Insto encarecidamente a todas las partes a que regresen de inmediato a la mesa de negociaciones".