Un youtuber español viaja al pueblo suizo que te paga 25.000 euros por mudarte allí y desvela la letra pequeña: "Tienes que gastarte 215.227 euros"

"Un idílico pueblo de Suiza está pagando 25.000 euros por persona si te vas a vivir allí". Este titular, o similares, apareció en decenas de medios de comunicación de todo el mundo el pasado mes de marzo. La noticia despertó una curiosidad y unas ganas de huir extremas en multitud de personas. Pero, ¿era la oferta tan bonita y fácil como parecía?

El youtuber españaol HiClavero, que tiene 2,1 millones de seguidores en su canal, se ha desplazado hasta Albinen, el pueblo en cuestión, situado en el cantón suizo de Valais. Y, como él mismo sospechaba, la realidad es bastante diferente a lo que muchos medios de comunicación informaron en su momento.

Para empezar, el youtuber avisa de que el pueblo está lejos de todo. Por ejemplo, él fue desde Ginebra en coche y fueron tres horas de carretera antes de empezar a subir hacia la localidad, que se encuentra en los Alpes, a unos 1.600 metros de altitud.

"Hubo mucha gente que malinterpretó la información y vinieron de todas las partes de Europa aquí a decir: 'Quiero venir a vivir. ¿Dónde está mi dinero?'. Las cosas no funcionan exactamente así. No es que una persona como yo puede entrar aquí al pueblo como forastero y reclamar mis 25.000 euros y quedarme a vivir aquí", explica HiClavero, que reconoce no obstante que, con matices, la noticia sí es real.

"En 2017 el alcalde decidió tomar una medida para intentar que el pueblo no se quedara sin habitantes. Está un poco lejos de todo. Este es el apunte que se le olvidó a la mayoría de periódicos: estamos en Suiza, que te aprobaran vivir aquí y te dieran el dinero no era tan sencillo", avisa.

Primer requisito: tener menos de 45 años y familia

En ese sentido, subraya que la condición más importante es que quien vaya tiene que tener menos de 45 años: "El mayor problema del pueblo es que su población está envejeciendo y no hay juventud que venga a vivir. El pueblo no busca a una persona de 35 años que venga aquí a teletrabajar, sino familias. Es decir, una persona de unos 35 años con su pareja y que tengan hijos o planes de tenerlos".

"Y no creas que van a dejar que vengas aquí, lo pongas como tu residencia pero lo tengas realmente como tu segunda casa para venir a esquiar. Tienes que estar viviendo aquí al menos 10 años", insiste.

Segudo requisito: construir una casa de 215.227 euros

Además, hay otros requisitos importantes: "Nadie dijo que ese dinero venía con las llaves de un piso. Uno de los requisitos es que, como mínimo, tienes que construir una casa por valor de 200.000 francos (215.227 euros). Te cuesta un 40% menos porque lo otro lo pone el pueblo, pero no dejas de estar teniendo que gastar dinero y vivir aquí".

Tercera condición: tener la residencia suiza

"Hay otra condición: tienes que tener la residencia suiza. Es un impedimento bastante grande. Puedes conseguirlo si vives durante cinco años en Suiza, por lo que si, ya no estás en Suiza, ya es algo que se te va a demorar por lo menos unos seis, siete, ocho años antes de poder vivir en Albinen", apunta.

Luego, da una vuelta por el pueblo, en el que todo es tranquilidad y no se ve ni un alma: "Si te gusta la soledad, desde luego que es tu lugar. Si no te gusta relacionarte con la gente, también. Pero si eres una persona sociable, desde luego que este no es tu sitio".