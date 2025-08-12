Una atleta va a por el oro, consigue la plata y le acaban retirando la medalla por un problema de zapatillas

Duro golpe para un atleta francés. Un triple saltador ha sido descalificado de la final de una competición internacional después de hacerse con la medalla de plata por un problema con sus zapatillas. Los hechos se produjeron el pasado domingo, y aunque Enmmanuel Idinna luchó por hacerse con el merecido título, fue descalificado.

Según publica el medio francés La Dépêche, tras colocarse en el segundo puesto del marcador, Idinna creyó haber conseguido la plata, pero "sucedió lo peor". El joven deportista fue descalificado finalmente porque sus zapatos no cumplían con la normativa. Además, por desgracia, la pesadilla coincidió con el día de su cumpleaños.

De acuerdo a la información difundida, el calzado no cumplía con los estándares permitidos por el grosor de la suela. Desde noviembre de 2024, World Athletics ha endurecido las reglas sobre los zapatos, limitando el grosor a 20 milímetros, en comparación con los 25 milímetros anteriores.

Aun así, Idinna reúne una larga lista de éxitos en su carrera como saltados. En Francia, ha ganado tres medallas de oro y cinco de plata por el momento. Sin embargo, no ha podido hacerse con una buena posición en el Campeonato Europeo de Atletismo Sub-20.

Un popular periodista deportivo francés, Etienne Goursaud, ha criticado al deportista por el "duro revés del equipo francés". "Por lo que vi, no tenía las zapatillas reglamentarias. Pero, ¿cómo es posible semejante error?", concluye en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).