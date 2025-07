Una capataz que construyó el crucero más grande del mundo revela su salario actual: "Es el pactado"

Victoria Kurnosova, residente de Espoo, comenzó a trabajar, por casualidad, con apenas 19 años en el sector naval, y ahora, con 27, presume de haber participado en la construcción del crucero más grande del mundo. Según relata en una entrevista con el medio finlandés 'IS', una de las cosas que más le llama la atención de su trabajo, es la sorpresa que el resto de operarios y trabajadores muestran cuándo ven a una mujer en el astillero.

"Me preguntaron qué hacías exactamente aquí, si no deberías estar en la cocina o cuidando a los niños", relata Kumosova, quien, especialmente en aquella época, tenía que soportar comentarios machistas de este estilo. Sin embargo, todo cambió cuando la mujer recibió una oferta para participar en la construcción del crucero más grande del mundo, momento en el que la trabajadora pudo conocer a muchas más mujeres en su misma situación, lo que le sirvió de inspiración.

"Había muchas más mujeres en la producción de Turku. Eso me inspiró mucho. Antes no sabía que había otras supervisoras de montaje de cuadros en Finlandia", agrega la mujer, quien, junto a su equipo, fue una de las manos que dió a luz al barco Star of the Seas de Royal Caribbean Cruises, el cual cuenta con 365 metros de largo y 66 metros de ancho.

Uno de los motivos por los que acabó en este sector, según cuenta, fue gracias a que hablaba ruso. "En la construcción naval hay muchos subcontratistas de, por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania, y el idioma común es el ruso", explica la mujer, que afirma que inicialmente su trabajo consistía en hablar con las empresas de limpieza y organizar el trabajo del personal, pero que más tarde comenzó a operar como supervisora de montaje de cascos.

"En gran parte, también fui responsable de levantar e instalar los bloques", agrega Kurnosova, que apunta que una de las partes más difíciles— de la que se encargó su compañera en esta ocasión—fue el montaje de la cúpula de cristal en la proa del barco. "Cada uno de los cristales de la cúpula ha sido levantado e instalado individualmente", detalla al mismo medio finlandés.

Finalmente, respecto al salario, Victoria cree que está bien remunerado. "El salario es el pactado", confiesa en la publicación, donde agrega que, a día de hoy, cuenta con un salario mensual de 3.545 euros. "Después de las deducciones, te quedarán unos 2.700 euros", afirma la mujer, aunque apunta que el sueldo mensual puede variar en función de la experiencia. "Por ejemplo, muchos de mis compañeros ganan más porque llevan más de 20 años en estos puestos", asegura.