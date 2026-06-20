Una cerveza del Mundial en el estadio Azteca cuesta casi tanto como el salario mínimo de un día en México, donde el sueldo base ronda los 15 euros

Forma parte de la sabiduría popular que los precios en los grandes eventos están inflados. A veces, rozan lo ridículo. Y como era de esperar, esto ha pasado en el Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá. Quienes se han quedado en casa beben más barato.

Según Tagesspiegel, en algunos estadios de fútbol una cerveza puede superar el sueldo mínimo diario de México. Cualquier aficionado que pida una cerveza en el estadio de Santa Clara de San Francisco, por ejemplo, tendrá que pagar unos 23 dólares por medio litro, esto equivale a 19,80 euros.

También, se deben pagar hasta 23 dólares por una cerveza importada, que se puede ver en el estadio de Santa Clara cerca de San Francisco. Eso equivale a unos 19,80 euros, por menos de medio litro. Eso sí, si la cerveza es americana costará unos 21 dólares, es decir, 18 euros.

Tal y como se recoge en la publicación, incluso en el estadio de East Rutherford, no muy lejos de Nueva York, la cerveza cuesta menos, pero sigue lejos de ser barata, con unos 13,80 euros para cerveza nacional y 14,65 euros para cerveza importada. Y en Inglewood, California, donde la selección de Estados Unidos debutó en el torneo con su victoria por 4-1 sobre Panamá, están pidiendo algo menos de 16 y 17 euros respectivamente en los mostradores de bebidas y comida.

"Los aficionados estadounidenses pueden permitirse estos precios antes que soportar una derrota del equipo estadounidense", se burla uno de los aficionados que se encuentra en el país americano para disfrutar de los partidos del munidal, en declaraciones al medio de comunicación. De hecho, otro agregó: "Muchos aficionados de Estados Unidos, acostumbrados a los precios inflados de los estadios, se preguntan de qué va realmente todo este caos".

Pero los precios se han visto inflados en practicamente todos los estadios del Mundial, "incluso en México". Una cerveza por 310 pesos (el equivalente a unos 15,50 euros) es "extremadamente cara", asegura Martín Gómez, un aficionado al fútbol de Ciudad de México al periódico El Financiero. "Pero lo bebimos de todos modos", reconoce.

El salario mínimo legal diario en México ha sido de 315,04 pesos (unos 15,80 euros) desde el 1 de enero. Antes, con 278,80 pesos (algo menos de 14 euros), era incluso significativamente inferior al precio de una cerveza en un partido de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.