Una doctora compra un castillo de 2,5 millones de euros de un pueblo de Barcelona para donarlo a sus vecinos

Hay decisiones capaces de demostrar que la generosidad, cuando es auténtica, puede mover más que voluntades: puede cambiar la historia de un lugar. Esto es lo que ha ocurrido en un pequeño pueblo de Barcelona, donde un acto desinteresado ha convertido un sueño colectivo en una sorprendente realidad, dejando claro que, a veces, una sola persona es suficiente para transformar el futuro de toda una comunidad.

La ginecóloga Marisa López Teijón ha comprado la fortaleza que preside el municipio de Canyelles y la ha entregado a todos sus habitantes en un gesto que el pueblo define ya como histórico. Según relató el programa ‘La Linterna’ de Ángel Expósito, emitido en la COPE, la adquisición se cerró por 2,5 millones de euros y el castillo pasará a titularidad municipal para convertirse en un espacio cultural abierto a la ciudadanía.

La iniciativa, según contó la propia doctora, nació de una conversación con la alcaldesa de Canyelles, que le reveló el anhelo colectivo de comprar la fortaleza, un objetivo que hasta entonces parecía “económicamente impensable”. López Teijón, residente en una masía próxima a la fortificación, decidió comprar la propiedad y donarla a los algo más de 5.000 vecinos del municipio como forma de agradecimiento por su vida en el pueblo y por la inspiración que le han dado sus gentes.

Un gesto desinteresado

"A este pueblo le debo mucho, porque estoy aquí por elección, y me he inspirado en proyectos médicos, científicos, en día a día, sus gentes, sus piedras, su seguridad, su silencio, su amabilidad, y tenía que empezar a devolverles un poquito de todo lo que me han dado", explica emocionada la ginecóloga leonesa. Para oficializar el gesto, organizó una celebración popular para hacer entrega de las llaves a sus vecinos.

El pueblo agradeció a su nueva benefactora con homenajes, medallas y obras de artistas locales dedicadas al castillo. Las autoridades municipales y vecinos reconocieron la generosidad de López Teijón, que afirmó haber vivido uno de los mayores momentos de satisfacción al formalizar la compra ante notario. La propia doctora ha señalado que su gesto se apoya en posibilidades legales como el mecenazgo y en decisiones personales.

Para el municipio, la donación supone conservar y poner en valor un bien histórico que hasta ahora había tenido un papel privado dentro de la trama urbana. El castillo de Canyelles, documentado desde la Edad Media y con restos que datan de épocas muy anteriores, domina la población del Garraf y ha sufrido diversas restauraciones a lo largo de los siglos. El traslado de la propiedad al Ayuntamiento abre la puerta a su uso como centro cultural y lugar de actividades públicas.