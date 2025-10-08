Una de las empresas del edificio derrumbado en Madrid defiende que no fue una negligencia

El responsable de Anka Demoliciones, una de las empresas que trabajaba en la reforma del edificio que se derrumbó parcialmente el martes en Madrid, ha explicado que había unas 40 personas trabajando en la obra y ha defendido que, por los datos que está recabando, se trató de un accidente y no de una negligencia.

Daniel, responsable de la empresa Anka Demoliciones, ha apuntado a preguntas de los periodistas que en el momento en el que cedió un forjado "se supone" que había "más de cuarenta" trabajadores, y al ser preguntado sobre si la tragedia podría haber sido mayor ha respondido que habría sido así "sobre todo si hubiese habido una negligencia, que no es el caso".

Ha incidido en que, en su opinión, se trató de "un accidente en una zona donde no se estaba trabajando", y a pesar de que se tomaban "todas las medidas de seguridad". En ese sentido, ha añadido que "afortunadamente no se estaba trabajando en esa zona", sino que tres de las víctimas "estaban fuera de la zona de trabajo, estaban en el servicio", y una cuarta en la cubierta, "trabajando por encima del nivel de caída".

Ha detallado que los obreros fallecidos tenían la documentación en regla y "llevaban tiempo trabajando, tenían experiencia y tenían formación".

El responsable de la empresa de demolición ha asegurado que no tiene información oficial de lo que ha pasado, y que ha acudido al lugar del suceso precisamente para tratar de recabar datos y acompañar a sus trabajadores, tras estar con los familiares de algunos de los fallecidos.

Ha querido precisar, en contra de lo que ha leído publicado, que desconoce si hubo sobrecarga en la estructura, pero, ha detallado, que sí tiene claro que la grúa que se usa en la reforma no funcionaba ayer y el hormigón se estaba echando en el sótano. Ha explicado también que la mujer fallecida, Laura, era jefa de producción.

También ha relatado que se trataba de "una obra que va muy lenta" porque este tipo de reformas así lo requieren, ya que no se demuele el edificio para levantar otro, sino que se va demoliendo una parte, se refuerza y se ejecuta. Ha dicho que aún faltan dos trabajadores fallecidos por identificar y que no se busca a nadie más porque el resto están localizados.

Inspección técnica "desfavorable" en 2022

Más allá de las causas que pudieron provocar el desplome de varios forjados, el edificio que se derrumbó este miércoles en Madrid tenía una inspección técnica "desfavorable", fechada el 8 de marzo de 2022, relativa al "estado general" de "fachadas, exteriores y medianeras", así como de la "conservación de cubiertas y azoteas".

En declaraciones a Europa Press, la secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Eugenia del Río, ha apuntado a la existencia de una Inspección Técnica de Edificios (ITE) del año 2022 que consta en el Registro de Edificios y Construcciones del Ayuntamiento.

Esta ITE, que gestionó en su momento la Junta Municipal de Centro, achaca el resultado desfavorable del dictamen al estado "general" tanto de fachada, exteriores, medianeras, conservación de cubiertas y azoteas, así como de la fontanería y la red de saneamiento.

Al igual que ha apuntado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha avanzado este miércoles que una hipótesis del colapso del edificio apunta al material de obra apilado en la última planta, la arquitecta ha reafirmado la posibilidad de que el "acopio" en "zonas determinadas" causara el suceso.

En este sentido, ha comentado, al contrario de lo que asegura uno de los jefes de las constructoras, que un posible "error humano" hiciera que se acumulara "un poco más de lo que está permitido" y que eso haya llevado a la estructura a "fallar".