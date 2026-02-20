Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Francia hablan con toda crudeza del "escenario desastroso" que se puede vivir en España dentro de solo unos meses
Pocos han dejado las cosas así de claras. 

Vista aérea de Madrid, con el Parque del Retiro.
El diario francés Libération, fundado en 1973 por el filósofo Jean-Paul Sartre, ha dedicado un duro análisis a advertir de lo que, a su juicio, puede ocurrir en el año 2027 en España, cuando se celebren elecciones generales.

El rotativo explica que "a cambio de un apoyo crucial para gobernar varias regiones, Vox pretende imponer sus posturas islamófobas, antifeministas y negacionistas del cambio climático al Partido Popular" y advierte de que se trata de "un escenario desastroso que podría repetirse a nivel nacional en 2027".

Libération insiste en que en España hay "una derecha muy porosa" ante "las crecientes demandas de la extrema derecha" y llega a afirmar que "para el PP, Vox es como la tirita del Capitán Haddock: una molestia cada vez más difícil de eliminar, a medida que la extrema derecha (consolidada como la tercera fuerza parlamentaria) escala posiciones en las encuestas".

El artículo señala que "los extremistas", refiriéndose así a Vox, "han sido durante mucho tiempo un elemento disuasorio, mantenidos a raya por un cordón sanitario". Dice que "hasta hace poco, esta estrategia funcionaba" pero asegura que "temiendo ser sobrepasados, los conservadores ahora están más dispuestos a cruzar las viejas líneas rojas". 

"Como reiteró recientemente su portavoz, José Antonio Fuster, Vox aboga por un programa radical que incluye la negación del cambio climático, una política migratoria drástica, alineada con los principios de la Reconquista, y la prohibición de todo discurso pro-LGBT en escuelas y universidades", dice el periódico francés, que añade que "a ello se suma la declarada intención de desmontar los avances logrados en la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres, promulgada por los socialistas desde 2008 y aprobada en su momento por el Partido Popular".

"Para apaciguar a los extremistas, la derecha moderada cree que es necesario seguirlos hasta las elecciones nacionales. Las próximas elecciones generales están previstas para mediados de 2027 y, según las encuestadoras, el Partido Popular solo podrá ganar y desbancar a los socialistas del poder si se alía plenamente con Vox", dice Libération.

