Una estación de esquí drena el pozo de un vecino que tuvo que lavarse con desinfectante de manos: le deben compensar con 9.000 euros

La estación de esquí Kalpalinna, ubicada en Janakkala (Finlandia), ha sido condenada a pagar una indemnización de 8.841,12 euros a un residente local después de que la fabricación de nieve en sus pistas provocara el vaciado de un pozo de agua subterránea cercano.

El incidente ocurrió en enero de 2022, cuando el vecino afectado descubrió que su pozo, que había funcionado sin problemas durante décadas, se había secado por completo. Las investigaciones revelaron que el agua utilizada para generar nieve artificial en Kalpalinna provenía de un pozo situado a unos 300 metros de distancia, lo que habría afectado directamente al suministro del residente.

Durante seis semanas, el afectado tuvo que recurrir a soluciones extremas para su higiene personal, como el uso de desinfectante de manos y toallitas, ya que no podía utilizar el baño ni cocinar con normalidad. Aunque el pozo volvió a estar operativo ocho semanas después, fue necesario renovarlo por completo.

La Agencia Administrativa Estatal Regional del Sur de Finlandia resolvió el caso a favor del vecino, considerando que Kalpalinna no había cumplido con todas las condiciones de su permiso de extracción de agua subterránea, otorgado en 1990. Entre las irregularidades detectadas se encuentra la falta de un sistema de medición adecuado en el punto de extracción.

La estación de esquí negó que sus actividades tuvieran relación con el problema, argumentando que los cambios en el nivel del agua podrían deberse a vertidos en el río Hiidenjoki. Sin embargo, tanto el Centro ELY como la autoridad ambiental local respaldaron la versión del residente. La decisión aún puede ser apelada ante el Tribunal Administrativo de Vaasa.