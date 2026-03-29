Una estadounidense se muda a Estepona y alucina la costumbre española más sagrada: "Trabajan para vivir, no viven para trabajar"

España se ha consolidado por méritos propios como uno de los destinos más atractivos para los extranjeros a la hora de buscar un nuevo hogar. De hecho, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ya se registran más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero residiendo en territorio nacional.

Sin embargo, hacer las maletas, asimilar una nueva cultura y dominar un nuevo idioma puede suponer un reto mayúsculo. Para algunos expatriados, este choque cultural es complejo, pero para otros resulta ser un auténtico soplo de aire fresco.

Este es el caso de Shauna, una madre estadounidense que acaba de mudarse al municipio malagueño de Estepona junto a su marido y su hijo de once años.

A través de Taking On Ordinary, su canal de YouTube, la creadora de contenido reflexiona sobre sus primeras semanas en la Costa del Sol, mostrándose inmensamente agradecida y fascinada por el estilo de vida español.

La amabilidad de la gente

Shauna afirma que desde que llegó a España ha percibido la amabilidad de las personas y eso la ha hecho sentir muy cómoda. "La gente es muy amable y servicial, lo que resulta muy reconfortante, sobre todo al estar rodeados de personas que no hablan nuestro mismo idioma", declara.

Una sociedad orientada hacia el fitness

La estadounidense detalla que se ha sorprendido por la cultura fitness que ha evidenciado, durante sus primeros días viviendo en Estepona, un panorama totalmente opuesto al estilo de vida norteamericano, según ella.

"Caminar es más fácil que conducir, por lo que la gente está bastante en forma solo con caminar. Pero creo que España va un paso más allá y se ve a gente corriendo en grupo. Aquí, en Estepona, hay muchos centros de yoga y gimnasios al aire libre que la gente utiliza. Me encanta que aquí sean tan aficionados al ejercicio físico, que lo acepten y se dediquen a ello", complementa.

Se siente más humano

Shauna enfatiza que en Estados Unidos están acostumbrados a vivir un estilo de vida frenético, centrado en el trabajo, lo cual deriva en un estrés constante. Al llegar a España, se ha dado cuenta de que los españoles tienen un ritmo de vida mucho más calmado.

"Aquí se respira un ambiente más humano, no ves a la gente corriendo de un sitio a otro, se toman su tiempo en los restaurantes. La gente vive; el sistema cuida de sus empleados. Trabajan para vivir, no viven para trabajar", sostiene.

La sensación de seguridad y sistema médico

Además, recalca que se siente más segura aquí que en su país natal. "Se siente muy seguro; al menos en comparación con Estados Unidos, España cuida mejor a su gente. Hay menos violencia; la gente no siente la necesidad de ser violenta porque la mayoría de sus necesidades están cubiertas", añade.

"Una de las principales razones por las que estamos aquí es porque la asistencia sanitaria es accesible y asequible. Tenemos pensado hacernos revisiones dentales y visitas al médico mientras estemos aquí. Da la sensación de que el sistema está diseñado para vivir y no solo para sobrevivir", concluye.