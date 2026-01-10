La confesión de una nórdica sobre la amabilidad española: "Si me dices 'qué guapa estás', pienso que vas borracho"

La buena voluntad española, a veces, puede llevar a la confusión si se viene de lejos. Es lo que le ocurrió a Sini, una finlandesa que reside en España. Después de 13 años viviendo en el país, todavía sufre algunos choques culturales. En un vídeo subido en su perfil de YouTube, donde acumula más de 13.000 suscriptores, explica cómo en ocasiones ha entrado "en pánico".

En sus declaraciones, ella explica que al llegar al país, una desconocida le escribió "hola, amor", y para ella fue un shock. Asegura que en su país eso no lo dicen "ni los familiares", pero "me di cuenta de que no significa que me quiere, sino que simplemente es un saludo".

"Si alguien me mando un 'hola guapa', yo lo interpretaba como que esa persona es falsa", explica Sini. "Hoy en día ya lo interpreto como que es una forma de hablar, incluso me parece normal. Pero al principio, cuando alguien me lo decía, me preguntaba que querían conseguir de mí halagándome", explica. Asimismo, asegura que estos comentarios se repetían constantemente y para ella eran un choque cultural tremendo.

La finlandesa residente en España, cuenta que cuando la gente va borracha, "no lo tiene en cuenta": "Cuando se toman dos copas, todo el mundo se pone cariñoso, sobre todo las chicas".

¿Por qué me llamas guapa?

Antes, incide, cuando alguien le halagaba, se preguntaba: "¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me llamas guapa?". En Finlandia, continúa, solo se dice "hola", "no se halaga a nadie. Jamás". "Quizá cuando llevas 15 años de amistad, le puedes decir a un amigo 'cariño', pero la verdad es que no lo utilizamos mucho", reitera.

"Te lo juro, que me sorprendió mucho conocer a alguien durante una semana, y que ya me llamara 'amor' u otros piropos", concluye la joven en un perfecto castellano. "Me quedaba en maldito shock". Y, aunque le costó en un principio, ahora forma parte de su vocabulario cotidiano.

Muchos de sus suscriptores se han pasado a comentar la publicación, que ha alcanzado más de 17.000 visualizaciones. "Es curioso, en Irlanda, en tiendas pequeñas o en comercios callejeros, a veces oirás al dependiente decir '¿Qué quieres, cariño?', o 'Gracias, cariño' al dirigirse a los clientes", cuenta una internauta irlandesa. "Mi mujer es flaca y siempre la llame 'gorda' en tono siempre cariñoso, y a mi madre igual, que en paz descanse", cuenta un español. "En España, cuando una persona tiene un trato muy agradable, decimos que es 'un amor'. Amor en sentido de amabilidad", explica otro.