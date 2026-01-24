Marcos Gómez, experto en fitness, rompe el mito de las repeticiones: "Hacer muchas para definir es totalmente erróneo, te fatigas muchísimo más"

¿Te gusta ir al gimnasio? Desde hace unos años la industria fitness ha estado en un auténtico auge a nivel global y España no es la excepción. Según un informe publicado por OBS Business School, a inicios del 2024, el 16% de los españoles iban al gimnasio.

El mismo documento indica que España cuenta con 4.561 gimnasios y 5,4 millones de usuarios, dato registrado en febrero del 2024, además la industria del deporte "representa el 3,3% del PIB español (2.100 millones de euros en 2022) y genera más de 400.000 empleos", según señala la entidad académica.

Tensión mecánica en los músculos

En entrevista con Fit Generation, un canal de YouTube dedicado cien por cien a crear contenido relacionado con el mundo fitness, un experto en la materia ha desmentido uno de los mitos más comunes que ronda en el mundo de los gimnasios, hacer más repeticiones para lograr mayor definición corporal.

Se trata de Mario Gómez, profesor, dietista y preparador de culturismo, quien habla sin tapujos al respecto. "Hacer muchas para definir, es totalmente erróneo, te fatigas muchísimo más", afirma contundentemente el profesional.

"Yo recomiendo un rango de repeticiones que te sientas cómodo, lo importante es lograr tensión mecánica en los músculos", complementa Gómez.

Además, sostiene que no es posible perder grasa abruptamente. "Imagínate, una persona ha acumulado mucha grasa durante 10 años, o no ha hecho ejercicio durante 10 años y de repente busca el mejor estado de su vida en tres meses, eso no es posible", expresa. Una de las claves de un proceso fitness éxito es el componente actitudinal, apunta Marco.

Aparte Marco enfatiza sobre la relevancia que tiene la actividad física con la ganancia muscular. "Perder masa muscular es más difícil de lo que se cree, siempre obviamente que hagamos algo, ¿Dónde se pierde masa muscular? Con la inactividad", declara el experto.