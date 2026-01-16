Una estadounidense no sale de su asombro en Cádiz al descubrir lo que cuesta una cerveza en un bar: "No creo que queden muchos sitios así"

¿A quién no le gustaría tomarse una cerveza en un bar, terraza o restaurante a solamente un euro? Es un ofertón, sobre todo si se tiene en cuenta que, en España, el precio medio de una cerveza de 0,5 litros, ofrecida en un establecimiento, ronda los tres euros, según publica un medio especializado por medio de su web.

Cara es una turista estadounidense que se dedica a recorrer el mundo, conociendo y aprendiendo de la diversidad cultural que le ofrece cada destino al que visita. A través de su canal de YouTube, denominado The Magic Geekdom, la norteamericana documenta sus aventuras viajeras a sus más de 79.000 suscriptores.

En uno de sus más recientes videos, la extranjera visita Cádiz y manifiesta su asombro tras encontrar un bar que vende cerveza a solamente un euro. "Por un euro te pueden dar una botella de cerveza fría, no creo que queden muchos sitios así", declara la mujer tras acudir a un local del Mercado Central de Abastos.

Asombrada por la gastronomía gaditana

En su video, la turista también comenta su experiencia probando comida típica de Cádiz y se muestra muy satisfecha tras degustarla.

Tortilla de camarones: Se trata de una fritura extremadamente fina y crujiente, que contiene camarones diminutos que se cocinan enteros (con cáscara y cabeza) dentro de la masa, ya que al ser tan pequeños son (casi) imperceptibles al masticar.

"Oh, es realmente bueno. Agradable y crujiente, ni siquiera creo que sepa tanto a marisco. No soy la mayor fanática de los camarones, pero está bastante sabroso, buen sabor", expresa Cara.

Atún rojo salvaje: Considerado uno de los mejores manjares marinos del mundo, se distingue por su carne: es de un color rojo intenso debido a su alta concentración de hemoglobina y posee infiltraciones de grasa natural que le otorgan una textura mantecosa única.

"Es uno de los mejores atunes que he probado", sentencia contundentemente la youtuber. Cabe mencionar que el método de pesca implementado es la almadraba, en el cual se utiliza un laberinto de redes fijas cerca de la costa. Se caracteriza por ser sostenible y perdurar en el tiempo ya que tiene más de 3.000 años de historia.