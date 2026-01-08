El atún rojo más caro de la historia se vendió por 2,8 millones de euros en una subasta de Año Nuevo en Tokio

El 2026 se ha iniciado con un gran récord en Japón. Durante la subasta de Año Nuevo en el mercado de pescado de Tokio se ha vendido, a cambio de nada más y nada menos que 2,8 millones de euros, el atún rojo más caro de la historia.

El pez, que cuenta con un peso de 243 kilogramos, fue capturado frente a las costas de Oma, en la prefectura de Aomori y se vendió por 510,3 millones de yenes, una cifra equivalente a los mencionados 2,8 millones de euros. La venta se celebró este lunes 5 de enero a las 5:10 de la mañana (hora local).

Teniendo en cuenta el peso del atún rojo, por cada uno de los kilos del pescado se ha pagado algo más de 11.500 euros. La elevada cantidad ha roto todos los registros existentes hasta la fecha.

Il Sole 24 Ore, el principal medio de comunicación económico de Italia, ha informado de que el pescado ha sido adquirido por la empresa japonesa Kyomura, que gestiona la cadena de sushi Sushizanmai.

Desde la compañía han informado de que el atún rojo más caro de la historia se cortará en lonchas y se distribuirá en el país del sol naciente a nivel nacional. El precio al público se mantendrá sin cambios a pesar de la elevada cifra alcanzada en la subasta del pescado.

"Queremos que el mayor número posible de personas puedan probarlo"

El presidente de la empresa, Kiyoshi Kimura, ha destacado, en declaraciones a los medios locales tras la finalización de la subasta de Año Nuevo, que "el primer atún del año trae buena suerte".

Por ese motivo, el máximo responsable de la citada compañía japonesa ha anunciado que "queremos que el mayor número posible de personas puedan probarlo y sentirse llenas de energía".

La adjudicación de este atún rojo a cambio de 510,3 millones de yenes ha superado ampliamente al anterior récord, situado en 333,6 millones de yenes.