Una joven crea un invento para las personas sin hogar, llaman a la puerta y es el premio "niña del año"

El Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó con su última encuesta, correspondiente a 2022, que había 28.552 personas sin hogar en España, de las cuales 7.277 dormían en espacios públicos o improvisados, 11.498 residían en albergues o centros de acogida y 9.778 vivían en pisos o pensiones.

No obstante, esto es un problema internacional que sufren numeroso países. Para combatirlo, Rebecca Young, de solo 12 años, ideó algo que podría transformar la vida de estas personas. Desde un pequeño taller escolar de Glasgow, la niña creó una manta térmica solar capaz de proporcionar calor durante ocho horas por la noche, le ha valido un lugar entre las 'Chicas del Año 2025' de la revista Time.

Lo que comenzó como un simple dibujo en su libreta, se ha convertido en un proyecto real con el potencial de ofrecer esperanza y abrigo a quienes viven en las frías calles de Escocia, donde, en invierno, las temperaturas pueden descender hasta los -8 grados Celsius (17 grados Fahrenheit). "En Glasgow, las noches pueden ser muy frías y las personas sin hogar no tienen electricidad, así que pensé que un panel solar podría proporcionarles calor", explica la joven.

Su proyecto fue presentado al concurso nacional UK Primary Engineer, una competición de ingeniería para jóvenes talentos que cada año recibe decenas de miles de propuestas. Entre más de 70.000 participantes, Rebecca se alzó con una medalla de plata y una mención honorífica por votación popular.

De esta forma, la joven llamó tanto la atención que la compañía de ingeniería Thales decidió colaborar con ella para perfeccionar el diseño. Juntos han producido 30 prototipos funcionales, y se espera fabricar al menos 120 más en los próximos meses para distribuirlos entre organizaciones benéficas del Reino Unido.

Una niña, una idea, una misión

El diseño de Rebecca combina tecnología solar, materiales aislantes y practicidad. Se trata de una mochila ligera con un panel solar integrado que durante el día acumula energía para alimentar una manta térmica durante la noche. El resultado es un sistema autónomo, sostenible y accesible para quienes más lo necesitan.

Cuando recibió su premio, Rebecca no pudo ocultar la emoción: "Saber que mi invento ayuda a los demás me llena de orgullo. Al verse a sí mismas como constructoras, las chicas pueden desafiar las normas, perseguir todas sus pasiones y transformar el mundo".

Asimismo, anima a otros jóvenes luchar por lo que quieren y creen justo: "Hay que pensar en lo que nos interesa y perseguir nuestros sueños. Si vemos un problema que creemos poder resolver, podemos actuar. Y hagamos lo que hagamos, siempre debemos seguir nuestro propio camino hacia lo que queremos lograr".

Su profesora, Leigh Goldie, también destaca el talento de su alumna: "El éxito de Rebecca es increíble. Es muy inusual ver tal nivel de conciencia y creatividad a su edad, y aplicarlo a un problema concreto es realmente excepcional".

De la ciencia al rock

Lejos del laboratorio, Rebecca es también baterista en una banda femenina llamada The Girl, formada junto a varias amigas de su colegio. Su espíritu creativo se extiende a la música y el arte, dos de sus grandes pasiones. Por eso, cuando Time y Lego crearon la lista de las 'Chicas del Año 2025', Rebecca pidió que su minifigura de Lego la representara con una chaqueta de cuero y una batería.

Junto a ella, la lista incluye a otras jóvenes inspiradoras: Rutendo Shadaya, novelista de 17 años nacida en Zimbabue; Coco Yoshizawa, patinadora olímpica japonesa de 15; y Naomi S. DeBerry, activista estadounidense de 12 años por la donación de órganos.

"Estas chicas pertenecen a una generación que está redefiniendo el liderazgo actual y comprende que el cambio no tiene por qué esperar a la edad adulta. Esta generación identifica los problemas y se niega a aceptarlos", señala Dayana Sarkisova, directora de la revista Time.

Una generación que no espera para cambiar el mundo

Rebecca no está sola, pues cada vez más niños demuestran que la empatía, ya sea hacia personas o animales, puede mover el mundo. Es el caso de Lorenzo, un niño de 10 años de Perpiñán (Francia), que durante el verano dedicó su tiempo a reunir pienso, mantas y arena para un refugio de animales en los Pirineos Orientales.

"Pensó en todo", contó su madre. Gracias a su esfuerzo y al apoyo de amigos y familiares, reunió cinco bolsas repletas de suministros y las entregó personalmente al refugio Un Gîte une Gamelle. "Quería hacer esto por los animales necesitados, para que se sintieran mejor", explicó el pequeño, que ya planea repetir la iniciativa en Navidad.

Sus padres, orgullosos, lo resumen con una frase que podría aplicarse también a Rebecca Young: "Si puede inspirar a otros niños a hacer esto, sería fantástico".

Entre paneles solares, mochilas solidarias, tambores de rock y corazones generosos, una nueva generación está escribiendo el futuro con luz propia. Y en ese futuro, el frío y la indiferencia tienen los días contados.