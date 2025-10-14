Un joven de 10 años hace todo lo posible para ayudar a los animales de un refugio con su colecta: "Si puede inspirar a otros niños a hacer esto, sería fantástico"

Con solo 10 años, Lorenzo, un niño de Perpiñán, ha demostrado que la compasión puede mover montañas. Durante todo el verano, este pequeño amante de los animales se dedicó a reunir pienso, paté, arena y mantas para los residentes del refugio Un Gîte une Gamelle, situado en Pollestres, en los Pirineos Orientales.

"Pensó en todo", señala su madre a L'Indépendant. Gracias a su esfuerzo y la ayuda de amigos y familiares, logró llenar cinco bolsas repletas de comida y mantas y las entregó personalmente al refugio, que acoge a perros y gatos abandonados y que a menudo lanza campañas de donaciones en redes sociales para cubrir sus necesidades.

"Quería hacer esto por los animales necesitados, para que se sintieran mejor", explica el joven, quien no satisfecho con este gesto, ya planea repetirlo en Navidad. Sus padres, emocionados y orgullosos, esperan que otros sigan los pasos de su hijo: "Si puede inspirar a otros niños a hacer esto, sería fantástico", aseguran.

Desde pequeño, Lorenzo ha sentido un fuerte vínculo con los animales, especialmente con su gato Rocky y su perro Rubén. Con una madurez sorprendente para su edad, ya tiene claro su futuro: "Mi sueño es ser veterinario y algún día abrir mi propio refugio", confiesa. Entre sus proyectos también figura acoger perros o gatos mayores o con problemas de salud, "porque también merecen cariño", dice.

El equipo de Un Gîte une Gamelle quiso reconocer públicamente su gesto en una emotiva publicación de Facebook: "Cuando lo conocimos, nos conmovió profundamente. Su mirada, su sensibilidad y su generosidad nos conmovieron. Lorenzo nos recuerda que la compasión no tiene edad y que los gestos más bonitos a menudo nacen del corazón".

"Gracias Lorenzo por tu increíble compromiso y por todo el amor que das a los animales. Los animales dicen gracias, y nosotros también, desde el fondo de nuestros corazones Todo el equipo de Un Gîte une Gamelle te abraza muy fuerte", concluye la nota.

La publicación generó una oleada de reacciones que ensalzaban el comportamiento de Lorenzo. "Tan joven y ya un corazón enorme, calienta el corazón. Mil gracias LORENZO", comentaba una usuaria. La mayoría destacó también que el pequeño era una referencia: "Bravo Lorenzo. ¡Tienes un corazón enorme y eres un ejemplo a seguir para los demás jóvenes! Gracias a ti, habrá gente feliz".

"Es a jóvenes como tú a quienes debemos admirar, Lorenzo. Tienes verdaderos valores, me devuelves un poco de esperanza en la juventud. Sigue así, necesitamos tanto a jóvenes como tú... La causa animal necesita descendientes, aún queda mucho trabajo por hacer para proteger a nuestros pequeños ángeles y ofrecerles una vida digna", señala otra chica.