Una joven descubre que la han denunciado por su afición y la sorpresa llega al descubrir que el denunciante es su padre

Disputa familiar en Finlandia. Todo sucedió durante una competición de equitación celebrada a finales de 2024 en ese país. La policía investigó a un participante de 17 años por un presunto delito contra el bienestar animal y a su profesor. El denunciante: su propio padre.

En declaraciones recogidas por el medio finés Ilta Sanomat, el progenitor explica que su demanda se debe a que el caballo "no es de juguete" y "saltó hasta el agotamiento" bajo la "presión" de su hijo y del entrenador. Él mismo estima que, durante el entrenamiento, el caballo hizo un calentamiento de 20 minutos, y después saltó 207 veces en aproximadamente 28 minutos con descansos de un minuto.

De acuerdo a la información difundida, todo ello fue grabado en vídeo, donde se puede observar como el animal "tropieza varias veces" y "comienza a negarse a saltar" a medida que avanza la lección. Además, el entrenador dio "un látigo" al joven para que ayudara al caballo a desafiar los obstáculos.

De este modo, culpa de todo al entrenador. Alegó que su hijo fue obligado a golpear al caballo. "Al final, el joven no accedió a golpearlo, sino que bajó la cabeza y comenzó a llorar. Entonces el maestro le gritó lo que iba a hacer si el caballo se retiraba en medio de la competición", asegura en sus declaraciones. Después de estos hechos, y tal y como reza la publicación, el caballo fue diagnosticado con una úlcera estomacal. Además, ha desarrollado un miedo a la pista de equitación. "El niño también golpeó al caballo, pero ha estado muy ansioso y ha tenido muchas autoacusaciones", explica el padre.

Ahora, el denunciante se queja de cómo la Federación Ecuestre de Finlandia ha manejado el caso. Cree no actúo de la mejor forma, puesto que quería proteger su imagen y reputación. Relata que el director de este organismo se comunicó con él para proponer la conciliación. Sin embargo, no creyó que la mediación fuese útil, puesto que el propio entrenador negaba las acusaciones.

"Declaró sin rodeos que somos los únicos culpables de esto. La llamada fue tan opresiva que comencé a llorar", reconoce el finlandés, que explica que tanto el profesor como la escuela culparon al joven. "Si la interpretación de la Federación es realmente que un niño o joven es responsable del contenido y la seguridad de las lecciones en una clase de equitación, ¿qué mensaje envía eso?", cuestiona.

Por su parte, y en declaraciones también recogidas por el medio, el profesor de equitación asegura que "mi visión difiere con la persona que redactó el informe". Asegura que lleva décadas trabajando de lo mismo, y que "creo que tengo una amplia y diversa experiencia en la técnica del deporte y el comportamiento de los caballos en diferentes situaciones".

La junta de la federación ecuestre de ese país cerró el caso el pasado mayo. Finalmente, decidieron no sancionar disciplinariamente al profesor, y, a pesar de los esfuerzos del progenitor por ganar el caso (que recurrió tras conocer la sentencia), no ha conseguido iniciar ningún proceso judicial contra el acusado.