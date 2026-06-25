Una madre se gasta 5.800 euros en convertir su casa en la 'mansión de Barbie' para sus tres hijas y divide al vecindario

La felicidad de un hijo no tiene precio para muchos padres. Sin embargo, hay quienes están dispuestos a mover cielo y tierra, e invertir tiempo, esfuerzo y miles de euros para convertir sus sueños en realidad. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en una tranquila localidad escocesa, donde una madre decidió hacer realidad el sueño de sus tres hijas transformando su casa en una llamativa mansión inspirada en Barbie.

Más concretamente, Nicole Watt, de 27 años y residente en la localidad de Carluke, en Escocia, invirtió alrededor de 5.800 euros en convertir el exterior de su vivienda en una auténtica "Casa de Ensueño de Barbie". La decoración, que incluye un tobogán rosa, palmeras, flamencos, una bola de discoteca y numerosos elementos inspirados en el universo de la popular muñeca, fue creada pensando en sus tres hijas: Ariah, de 8 años, y las gemelas Aryn y Ayda, ambas de 5, quienes son fanáticas de Barbie.

Nicole dedicó unos seis meses a planificar el montaje y la casa se levantó en varias fases con la ayuda de los abuelos de las niñas, que fabricaron parte de la estructura con madera, pintura rosa y materiales reciclados. La instalación se completó con andamios y formó parte de las celebraciones del Carluke and District Gala Day, lo que explica también su escala y su carácter festivo. Por todo ello, su casa se ha convertido en un punto de referencia local, tanto en persona como en internet.

Tiene los días contados

Sin embargo, lo que para muchos es una muestra de cariño y creatividad, para otros vecinos se ha convertido en motivo de críticas y debate. “Imagínate tener que vivir justo enfrente de eso”, se quejó un vecino en declaraciones recogidas por Mirror.co. “Es un poco exagerado y probablemente costó una fortuna”, añade. Mientras tanto, en redes sociales y entre muchos curiosos abundan los elogios por el trabajo manual y el resultado visual

Nicole reveló que la casa se hizo viral en TikTok, atrayendo visitantes de todas partes para verla. "Ha venido gente de todas partes para verla. Ayer salí y había un desconocido en mi jardín tomando fotos; les parece increíble", cuenta emocionada. La repercusión en redes ha estado acompañada de numerosos mensajes de apoyo, con usuarios que han aplaudido el esfuerzo de la familia. "¡Guau, fantástico! ¡Qué recuerdos tan bonitos para las niñas!", escribió un usuario.

No es para menos. Nicole asegura que el proyecto ha sido llevado a cabo con mucho cariño y con la única finalidad de hacer felices a sus hijas. “No quieren que se caiga, creen que pueden invitar a sus amigas y quedarse allí”, explica, destacando la ilusión con la que las pequeñas han vivido cada fase de la construcción. Para ellas, la llamativa instalación no es solo una decoración, sino un lugar mágico donde dar rienda suelta a su imaginación.

Aun así, la casa de Barbie gigante tiene fecha de caducidad, ya que la familia está esperando el material necesario para retirarla y recuperar la normalidad en una fachada que, durante unos días, ha convertido una calle tranquila de Lanarkshire en un escaparate de fantasía, debate vecinal y viralidad.