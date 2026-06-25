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Una madre se gasta 5.800 euros en convertir su casa en la 'mansión de Barbie' para sus tres hijas y divide al vecindario
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Una madre se gasta 5.800 euros en convertir su casa en la 'mansión de Barbie' para sus tres hijas y divide al vecindario

“Imagínate tener que vivir justo enfrente de eso”, asegura un vecino.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una niña pequeña jugando con una casa de muñecas de Barbie
Una niña pequeña jugando con una casa de muñecas de Barbie.Getty Images

La felicidad de un hijo no tiene precio para muchos padres. Sin embargo, hay quienes están dispuestos a mover cielo y tierra, e invertir tiempo, esfuerzo y miles de euros para convertir sus sueños en realidad. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en una tranquila localidad escocesa, donde una madre decidió hacer realidad el sueño de sus tres hijas transformando su casa en una llamativa mansión inspirada en Barbie.

Más concretamente, Nicole Watt, de 27 años y residente en la localidad de Carluke, en Escocia, invirtió alrededor de 5.800 euros en convertir el exterior de su vivienda en una auténtica "Casa de Ensueño de Barbie". La decoración, que incluye un tobogán rosa, palmeras, flamencos, una bola de discoteca y numerosos elementos inspirados en el universo de la popular muñeca, fue creada pensando en sus tres hijas: Ariah, de 8 años, y las gemelas Aryn y Ayda, ambas de 5, quienes son fanáticas de Barbie.

Nicole dedicó unos seis meses a planificar el montaje y la casa se levantó en varias fases con la ayuda de los abuelos de las niñas, que fabricaron parte de la estructura con madera, pintura rosa y materiales reciclados. La instalación se completó con andamios y formó parte de las celebraciones del Carluke and District Gala Day, lo que explica también su escala y su carácter festivo. Por todo ello, su casa se ha convertido en un punto de referencia local, tanto en persona como en internet.

Tiene los días contados

Sin embargo, lo que para muchos es una muestra de cariño y creatividad, para otros vecinos se ha convertido en motivo de críticas y debate. “Imagínate tener que vivir justo enfrente de eso”, se quejó un vecino en declaraciones recogidas por Mirror.co. “Es un poco exagerado y probablemente costó una fortuna”, añade. Mientras tanto, en redes sociales y entre muchos curiosos abundan los elogios por el trabajo manual y el resultado visual

Nicole reveló que la casa se hizo viral en TikTok, atrayendo visitantes de todas partes para verla. "Ha venido gente de todas partes para verla. Ayer salí y había un desconocido en mi jardín tomando fotos; les parece increíble", cuenta emocionada. La repercusión en redes ha estado acompañada de numerosos mensajes de apoyo, con usuarios que han aplaudido el esfuerzo de la familia. "¡Guau, fantástico! ¡Qué recuerdos tan bonitos para las niñas!", escribió un usuario.

No es para menos. Nicole asegura que el proyecto ha sido llevado a cabo con mucho cariño y con la única finalidad de hacer felices a sus hijas. “No quieren que se caiga, creen que pueden invitar a sus amigas y quedarse allí”, explica, destacando la ilusión con la que las pequeñas han vivido cada fase de la construcción. Para ellas, la llamativa instalación no es solo una decoración, sino un lugar mágico donde dar rienda suelta a su imaginación.

Aun así, la casa de Barbie gigante tiene fecha de caducidad, ya que la familia está esperando el material necesario para retirarla y recuperar la normalidad en una fachada que, durante unos días, ha convertido una calle tranquila de Lanarkshire en un escaparate de fantasía, debate vecinal y viralidad.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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