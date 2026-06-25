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El candidato que nadie esperaba en la prueba de filosofía: una culebra de más de un metro se cuela en un examen de bachillerato y obliga a cerrar el aula
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El candidato que nadie esperaba en la prueba de filosofía: una culebra de más de un metro se cuela en un examen de bachillerato y obliga a cerrar el aula

“El personal de limpieza lo descubrió a las 7:45 a. m.”, explica la administración.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una clase llena de estudiantes y otra de una culebra
Una culebra se cuela en un examen de bachillerato en Francia.Getty Images

Los días de examen suelen estar marcados por el silencio tenso de las aulas, las últimas miradas a los apuntes y el inconfundible sonido de los bolígrafos deslizándose sobre el papel. Sin embargo, en un instituto del sur de Francia, los nervios habituales de la prueba de filosofía quedaron en un segundo plano cuando una inesperada visitante se adelantó a los estudiantes y apareció en una de las aulas horas antes del inicio del examen.

El insólito episodio tuvo lugar en el instituto Emmanuel-d'Alzon de Nîmes, una de las sedes de los exámenes de bachillerato en Francia. Allí, poco antes de que comenzara la prueba de filosofía, el personal de limpieza descubrió una culebra de Montpellier de más de un metro de longitud en una de las aulas del centro. El hallazgo obligó a cerrar temporalmente la sala y a movilizar a los bomberos, que tuvieron que intervenir para retirar al animal con seguridad.

“El personal de limpieza lo descubrió a las 7:45 a. m. durante su limpieza rutinaria”, explicaron desde la administración escolar en declaraciones recogidas por el medio Ici, que aseguran que un empleado encontró al reptil escondido bajo un radiador. El personal intentó sacarla por sus propios medios, pero finalmente tuvo que llamar a los bomberos del Gard, que acudieron con rapidez para capturar al animal con seguridad.

Un examen de lo más peculiar

Aunque la presencia del animal generó sorpresa entre el personal del centro, la situación quedó controlada rápidamente y no afectó al desarrollo de las pruebas. “La sala permaneció cerrada hasta la llegada de los bomberos”, recalca la administración. Los efectivos lograron capturar al reptil sin incidentes y trasladarlo fuera del recinto escolar. En cuestión de horas, la inesperada aparición de la culebra se convirtió en uno de los temas más comentados entre alumnos y profesores.

Los expertos identificaron al ejemplar como una culebra de Montpellier, una especie habitual en diversas zonas del sur de Francia. El animal, que se trataba de una especie protegida que superaba el metro de longitud, fue reubicado posteriormente en un entorno natural alejado del centro educativo, en una operación realizada con rapidez y sin incidentes por parte de los servicios de emergencia.

Finalmente, y tras la anécdota ya convertida en tema de conversación en pasillos y redes sociales, el instituto pudo retomar la normalidad sin mayores contratiempos. La prueba de filosofía se desarrolló según lo previsto y el episodio quedó como una curiosidad más de una jornada de exámenes especialmente singular. Entre el alivio y la sorpresa, estudiantes y docentes se quedaron con una historia difícil de olvidar.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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