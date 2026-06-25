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La playa de arena negra volcánica que arrasa en TikTok como el 'Hawái de Europa' está a pocas horas de España: muchos dudan de que sea real
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La playa de arena negra volcánica que arrasa en TikTok como el 'Hawái de Europa' está a pocas horas de España: muchos dudan de que sea real

¿La Hawái europea?

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una persona, en una playa.
Una persona, en una playa.Getty Images

La playa de Seixal, una playa de arena negra, rodeada de acantilados verdes y cascadas que caen directamente al océano Atlántico, se ha convertido en uno de los rincones más virales de Europa. 

Está en Madeira, una pequeña isla portuguesa cada vez más codiciada, y aunque muchos consideran que sus imágenes parecen sacadas de una película de fantasía o incluso generadas por inteligencia artificial, existen. 

La playa ha acumulado miles de vídeos en TikTok gracias a un paisaje que parece imposible: arena volcánica de color negro intenso, montañas cubiertas de vegetación y un océano que completa una estampa que muchos usuarios han llegado a cuestionar. "¿Esto es real o está hecho con IA?", preguntan algunos usuarios en la sección de comentarios de los vídeos.

Una isla volcánica con paisajes de otro planeta

Madeira, conocida también por ser la tierra natal de Cristiano Ronaldo, lleva años ganando popularidad entre quienes buscan naturaleza, aventura y playas diferentes. Su origen volcánico ha dejado una costa marcada por formaciones rocosas, piscinas naturales de lava y enormes acantilados que caen sobre el Atlántico.

Y ahora, la playa de Seixal se ha convertido en su gran reclamo visual. El contraste entre la arena negra, el verde de las montañas y las cascadas naturales ha hecho que muchos la comparen con Hawái, aunque con una ventaja para los viajeros europeos: está mucho más cerca y es más accesible.

Según la compañía turística First Choice, Madeira puede ser una alternativa para quienes quieren escapar de las zonas más saturadas de España, Italia o Grecia. Sus paisajes mantienen todavía una sensación de tranquilidad, lejos de las grandes filas de tumbonas  y los complejos hoteleros masificados.

Un paraíso más barato que otros destinos volcánicos

Además del paisaje, otro de los atractivos de Madeira es el precio. Algunas escapadas de siete noches pueden encontrarse desde unos 580 euros por persona con vuelos incluidos, una cifra muy inferior a la de otros destinos de naturaleza volcánica como Hawái. La isla también mantiene un coste de vida relativamente bajo, sobre todo en comparación con el resto de Europa. Una cerveza local puede rondar los 2,50 euros y una comida sencilla en un restaurante suele situarse alrededor de los 12 euros, según los datos recogidos por la empresa turística.

Más allá de la playa, Madeira ofrece rutas de senderismo, antiguos bosques de laurel, pueblos de montaña, miradores sobre el océano y comida local tradicional como la espetada, las lapas a la parrilla o la poncha.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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