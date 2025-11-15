Una mujer de 52 años hace las maletas y se va a vivir a la residencia de ancianos donde trabaja: "Tengo 200 mentores"

Jennifer Tapner dirige una residencia de ancianos en Nueva York, y en vez de poner distancia al término de su jornada laboral, ha preferido compartir su vida con los 200 ancianos que viven en el lugar. La protagonista tiene 52 años y asumió su cargo hace dos años, cuando se mudó a un apartamento en el undécimo piso del mismo edificio de la ciudad estadounidense, sin dejar atrás la compañía, su perro, Diego.

En una entrevista para el diario estadounidense Business Insider, recogida por el medio danés Focus Online, Tapner celebra que "hago todas las comidas con ellos, salgo a caminar con ellos y soy parte de su comunidad". De este modo, cuenta que su día a día comienza a las siete de la mañana, cuando sale a correr para prepararse la maratón de Nueva York. En ese momento, "los residentes están animando, preguntando cómo va el entrenamiento. Incluso están planeando su propio grupo de fans para el maratón", asegura.

Con la cotidianeidad, la relación formal entre la gerencia y los residentes se ha traducido en una verdadera unión. Esta proximidad ha cambiado su perspectiva. En el pasado, por ejemplo, escuchó las preocupaciones de los residentes sobre la baja presión del agua o las salas comunes frías, pero "realmente no los podía entender". "Ahora que vivo en el mismo entorno, empatizo a un nivel completamente diferente", dice.

Asimismo, en sus declaraciones, relató que, a veces, tiene que enfrentarse con problemas más allá de la organización. Cuenta que un día, un residente salió del comedor sin pronunciar ni una palabra, y ella lo siguió. "Afirmó que estaba triste. Así que salimos a caminar con mi perro y se desahogó todo el tiempo". "Son estos encuentros los que le muestran lo importante que es la cercanía humana en la vejez", reza la profesional.

Ella misma reivindica que, en muchas ocasiones, las personas mayores son "pasadas por alto". "Tengo 200 mentores aquí. Uno era profesor en la universidad, otro solía dirigir una empresa. Me dan consejos que también me ayudan en mi trabajo", confiesa. Además, le resulta fácil trazar límites entre el trabajo y la vida privada: "Cuando tengo tiempo libre, todo el mundo lo respeta".

Pero esta no es la única historia que ha acaparado titulares en los medios de comunicación en esta línea. En Australia, Melissa Noble, de 40 años, ha presumido de su amistad con Bryan Hipwell, de 97 años. Tal y como reza Business Insider, Los dos se han estado reuniendo regularmente durante cinco años, hablando sobre la vida e intercambiando experiencias. "Reunirse con él es como retroceder en el tiempo a otro mundo", confiesa. A pesar de una diferencia de edad de 57 años, están unidos por un profundo respeto mutuo y el deseo de aprender unos de otros.