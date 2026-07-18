Una mujer se salva la vida tras ser mordida por una serpiente marrón oriental mortal: quedó atrapada en la rueda de su bicicleta

Terrible suceso en Australia. Según publica The Guardian, una sexagenaria se recupera en el hospital tras sufrir una mordedura de una serpiente marrón oriental de dos metros de largo que se había enredado en la cadena de su bicicleta. Los hechos se han producido en la región de Nueva Gales del Sur, en la costa este de ese país.

Tal y como reza la publicación, alrededor de las 13.00 horas del pasado miércoles los servicios de emergencia fueron alertados del suceso. Estos ejemplares de serpiente se conocen y se temen por ser "altamente venenosos". De hecho, han sido apodadas como las serpientes más peligrosas del mundo.

Concretamente, se trata de una especie de tamaño medio que habita principalmente en una amplia extensión del este australiano. De hecho, las serpientes marrones son la causa más común de mordeduras mortales en el país, aunque rara vez se producen.

La liberación

Sarah Mailey, conocida al otro lado del mundo por cazar serpientes fue la encargada de liberar al ejemplar enrededado en la rueda de una bicicleta. "Su cabeza no estaba en la cadena, así que podía golpearle la pierna con libertad", explicó en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación. Ella explica que la víctima sufrió una "mordedura seca": "El veneno no entró directamente en el torrente sanguineo".

Mailey logró, finalmente, sujetar la cabeza de la serpiente mientras los transeúntes ayudaban a desenredar la cadena. Sin embargo, el animal fue sacrificado después de haber sufrido importantes heridas.

Aunque fue un accidente "increíblemente" raro en el lugar, Mailey descubrió que no había sido el primero. "Cuando pasó, llamé a uno de mis amigos cercanos que es cazador de serpientes. Lleva haciéndolo 31 años y le expliqué lo que le había pasado y me dijo: 'Me ha pasado un par de veces.'", asegura en sus declaraciones tomadas por el medio de comunicación.

Confusión entre especies

La experta aprovecha su intervención para explicar que a menudo se confunden las serpientes marrones con otras especies que son inofensivas y no suponen ningún peligro para las humanos. "A menudo se confunden con lo que sería una serpiente keelback, que es una serpiente totalmente inofensiva y no venenosa", asegura.

Para los ciclistas y senderistas que se encuentran con una serpiente en su camino, insta a la paciencia y la precaución. "Si puedes verlo desde lejos, detente y espera a que se salga del camino. Si no se aparta del camino porque está tomando el sol y no te ve, bájate de la bici e intenta rodearla lo más lejos que puedas", aconseja.