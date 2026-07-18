Una abogada laboralista se pronuncia sobre la polémica de El Xokas con una brutal reflexión: "Creo que todos estamos mirando al sitio equivocado"

La última polémica protagonizada por el streamer gallego El Xokas ha dado pie a un intenso debate en redes sociales, pero también ha provocado una reflexión compartida por una abogada laboralista, quien ha aprovechado la controversia para poner el foco en una cuestión que, a su juicio, va mucho más allá de las palabras del creador de contenido.

Todo comenzó después de que, durante uno de sus directos, El Xokas respondiera con insultos a un usuario que se burló de sus entradas, diciéndole: "He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando". El comentario rápidamente se hizo viral e incluso llevó a que la cadena de comida rápida emitiera un comunicado urgente. Sin embargo, la abogada laboralista cree que el verdadero debate no está en el comentario del influencer, sino en otra cuestión.

"Critican a El Xokas porque dicen que con esa frase se ha retratado y Burger King lo ha aprovechado cancelándolo para hacerse viral y que sigamos días hablando de este asunto y de su marca. Pero sinceramente creo que todos estamos mirando al sitio equivocado, porque quien de verdad se ha retratado no ha sido El Xokas, quien se ha retratado es una de las falacias capitalistas más obscenas que existen", señala la abogada en el video.

La "falacia" que nos ha hecho creer el capitalismo

"¿Y cuál es esa falacia? Hacernos creer que quien más dinero gana es quien más valor aporta a la sociedad, que el mercado siempre recompensa al mérito, que el salario mide el valor de una persona, y eso es sencillamente falso", agrega.

Para ilustrar su argumento, plantea un ejemplo relacionado con la sanidad. "Hagamos un pequeño experimento: imagina que mañana diagnostican un cáncer muy agresivo a uno de esos que repiten orgullosos: 'el mercado pone a cada uno en su sitio'. ¿De verdad entraría a la consulta del oncólogo diciendo: 'Doctor, como usted no genera millones ni tiene patrocinadores, tampoco merece cobrar mucho'? Claro que no", explica.

En ese sentido, añade que cualquier persona entendería rápidamente la diferencia entre el dinero que genera una profesión y el valor que aporta. "Haría exactamente lo mismo que haríamos todos, le suplicaría que le salvara la vida y entendería en cinco segundos lo que algunos no han entendido en toda una vida: que generar dinero y generar valor son cosas completamente distintas".

Además, la laboralista recuerda que "un oncólogo de la sanidad pública cobra unos 60 mil euros al año y hay influencers que ingresan eso por una sola campaña. Hemos confundido precio con valor. Hemos convertido la atención en la nueva moneda de la dignidad. Lo utilizan para justificar que futbolistas, actores, influencers cobren cientos de millones de euros, como si generar mucho dinero significara automáticamente aportar mucho valor".

"Lo verdaderamente obsceno no es la frase de El Xokas..."

"Y son dos cosas radicalmente distintas, porque lo verdaderamente obsceno no es la frase de El Xokas, lo verdaderamente obsceno es que una sola campaña publicitaria, un partido de fútbol o una película, puede pagar a una persona el equivalente a varias décadas de trabajo de quienes hacen posible que esa industria exista", agrega.

De este modo, la abogada insiste en que la cuestión no es cuánto gana un influencer, sino el razonamiento que suele utilizarse para justificar esas diferencias salariales. "Y quiero dejar una cosa muy clara: no estoy criticando que un influencer gane mucho dinero, me parece perfecto. Lo que es crítico es la idea de que solo quien genera mucho dinero merece ganar mucho dinero, porque eso es precisamente la ceguera del capitalismo, cuando se convierte en una ideología y no en una herramienta", afirma.

Como ejemplo, menciona a "el trabajador de Burger King que fríe la hamburguesa que el influencer anuncia. De la persona que limpia los vestuarios donde se cambia el futbolista multimillonario, del maquillador, del técnico al sonido, del esteticista, del cámara o de la auxiliar de producción, que hacen posible que la estrella de cine aparezca perfectamente en la pantalla".

"Ellos hacen posible esa riqueza, ellos sostienen ese espectáculo, ellos crean el valor que después otros monetizan, pero el mercado que algunos veneran como si fuera una deidad infalible ha decidido que ese trabajo casi no merece recompensar y ahí empieza la gran mentira", continúa explicando.

"El dinero jamás ha sido capaz de medir el valor de las personas"

Finalmente, la abogada termina con una reflexión sobre el papel del mercado y el valor del trabajo. "Su Dios deja de ser el ser humano y pasa a ser el dinero; su brújula deja de ser el bien común y pasa a ser la rentabilidad. Y cuando eso ocurre, el mercado deja de medir precios para empezar a pretender medir personas y ahí se equivocan. Porque el mercado sirve para poner precio a una hamburguesa, a una acción de bolsa, un teléfono móvil, pero el mercado no está cualificado para decidir cuánto vale un ser humano y su trabajo".

"Porque el día que tu vida depende de alguien, no le vas a preguntar cuántos seguidores tiene, vas a rezar para que sea el mejor profesional posible. (...) Porque el dinero puede medir el precio de las cosas, pero jamás ha sido capaz de medir el valor de las personas", sentencia finalmente la experta en el video.