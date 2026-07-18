Rachel, estadounidense afincada en España, sobre lo que cuesta sacarse el carné de conducir: "En EEUU te lo regalan con chuches"

Sacarse el carnet de conducir puede llegar a ser una auténtica odisea para muchas personas en nuestro país. Tanto la prueba teórica como la práctica se caracterizan por ser altamente rigurosas, hasta el punto de que es el pan de cada día conocer casos de personas que logran la ansiada 'L' después de suspender en varias ocasiones.

En uno de sus vídeos más recientes en YouTube, la creadora de contenido estadounidense Rachel Anne ha querido compartir con sus más de 200.000 seguidores su particular aventura preparándose el examen teórico en España.

"Tiene que ser una broma"

La joven, originaria de Texas, se sincera y confiesa la tremenda frustración que sintió al enfrentarse al enrevesado temario de Tráfico en comparación con lo fácil que es el trámite en su país natal. “Me parece tan difícil, que tiene que ser una broma; en Estados Unidos te lo regalan con chuches”, señala medio en broma.

Anne admite que pecó de exceso de confianza y empezó a hincar los codos apenas una semana antes de la fecha clave.. “Si tú no me das prisa con algo, no me entran las ganas, la urgencia”, explica.

A pesar de estudiar a contrarreloj y pasar la noche previa en vela haciendo test, la estadounidense se presentó en el centro de exámenes de la DGT en Móstoles y logró superar la prueba de tipo test sin mayor inconveniente.

Un aprobado en diez minutos

De hecho, nada más salir del aula y sin conocer aún la nota oficial, la joven derrochaba seguridad. “Yo sabía todo, lo sabía desde el primer instante”, sostiene, detallando que tardó apenas 10 minutos en responder a toda la prueba. Un tiempo absolutamente sorprendente si tenemos en cuenta que el castellano no es su lengua materna.

Poco después, la youtuber revelaba su nota definitiva rebosando felicidad ante la cámara: “¡Vamos, un fallo, un fallo, chicos, qué bien, esto me hace mucha ilusión!”, exclamaba. Cabe recordar que el examen teórico consta de 30 preguntas y el margen de error es mínimo: solo se permiten 3 fallos para conseguir el 'Apto'.

El próximo reto: las rotondas y el embrague

Para terminar, la joven deja un par de sugerencias doradas para los futuros conductores que estén a punto de examinarse. Anne expone que hacer simulacros de examen sin parar es vital para familiarizarse con el formato y las preguntas "trampa" de la DGT, pero destaca que apoyarse en vídeos explicativos de profesores de autoescuela fue lo que realmente marcó la diferencia en su preparación.

Ahora, la norteamericana espera su turno para lanzarse a las calles y completar el temido examen práctico. Confía en que no se le atragante demasiado, ya que lleva años al volante, aunque se enfrenta a dos grandes "enemigos" europeos.

“Yo sé conducir, pero no sé conducir manual porque no tenemos coches manuales en EEUU. Así que yo tengo que aprender las marchas y coger una rotonda. Creo que voy a avanzar rápido porque ya tengo esa experiencia”, concluye optimista.