Un financiero levanta con su mujer una granja de 35 hectáreas con cabaña hobbit y tirolina: "Es un poco la colonia de vacaciones para pequeños y mayores"

Stéphane y Morgane Vitse llevan casi diez años creando una auténtica casa hobbit, inspirada en El Señor de los Anillos, al estilo de este parque en Nueva Zelanda.

Después de años trabajando como director financiero, Stéphane Vitse decidió dar un giro radical a su vida. Cambió el despacho por el campo y, junto a su mujer Morgane, levantó una granja educativa de 35 hectáreas en Castelnau-Rivière-Basse, en el departamento francés de Altos Pirineos.

Hoy reciben a turistas que buscan una experiencia diferente: dormir en una casa hobbit, deslizarse por una tirolina entre los árboles y participar en las tareas diarias de una explotación agrícola.

"Dejé mi trabajo como gerente financiero hace veinte años; estaba harto de estar detrás de un escritorio", explica Stéphane al diario La Dépeche. Lo que comenzó como el proyecto de abrir un alojamiento vinculado al mundo ecuestre terminó evolucionando hacia una propuesta mucho más ambiciosa que combina turismo rural, educación ambiental y sostenibilidad.

De los balances financieros a una granja ecológica



La pareja llegó a la finca con la idea de crear una casa rural enfocada en los caballos. Sin embargo, pronto comprobaron que la equitación no tenía suficiente demanda en la zona y decidieron reinventar el proyecto.

Así nació Trencalli, una granja educativa en la que el alojamiento es solo una parte de la experiencia. El objetivo, aseguran, es acercar la vida en el campo a familias y visitantes de todas las edades.

"Somos ante todo una granja educativa", resume Stéphane. "Reciclamos tantos materiales como podemos, incluso para construir los alojamientos. Lo singular llama la atención, pero lo que realmente queremos es que la gente participe en la vida de la granja".

Una casa hobbit inspirada en El Señor de los Anillos



Uno de los mayores reclamos de la finca es una vivienda inspirada en el universo de El Señor de los Anillos. Su característica puerta redonda de madera obliga incluso a agacharse para acceder al interior, recreando la estética de las viviendas de los hobbits.

La construcción está realizada en gran parte con materiales reutilizados. Sus esquinas se han levantado utilizando enormes barriles, un guiño a la tradición vinícola de Madiran, una de las zonas productoras de vino más conocidas del suroeste francés.

Pero no es el único alojamiento diferente. Entre el bosque también se encuentra la denominada "guarida del oso", otra cabaña integrada en la naturaleza que ofrece una experiencia completamente distinta.

Tirolina, escape room y tareas de granja



Además de pasar la noche en alojamientos poco convencionales, los visitantes pueden participar en numerosas actividades relacionadas con el trabajo agrícola.

Entre ellas figuran el ordeño de vacas, la elaboración de queso y helados, la recogida de heno o el cuidado de los animales de la explotación, donde conviven vacas, ovejas, caballos, aves de corral, gamos y ciervos rojos.

"Es un poco como un campamento de verano para niños y adultos", explica Stéphane, convencido de que este tipo de turismo permite descubrir el mundo rural de una forma muy diferente.

La oferta se completa con una tirolina de unos 30 metros que conecta parte del recorrido hasta uno de los alojamientos y con un juego de escape al aire libre que se desarrolla por toda la propiedad.

Recuperar la biodiversidad como parte del proyecto



Más allá del turismo, la pareja ha convertido la sostenibilidad en uno de los pilares de la explotación. Durante los últimos años han plantado nuevas hileras de árboles, creado estanques y apostado por prácticas agrícolas ecológicas con el objetivo de favorecer la biodiversidad y hacer frente a los efectos de las olas de calor.

Mientras preparan la llegada de los visitantes del verano, Stéphane y Morgane aseguran que su mayor satisfacción no es haber construido una casa hobbit o una tirolina, sino demostrar que otra forma de hacer turismo rural es posible: una en la que el alojamiento sirve también para enseñar cómo funciona una granja y acercar el campo a quienes apenas tienen contacto con él.