En el extranjero están maravillados por cómo España "protege sus bares de barrio"

En Reino Unido hay una campaña llamada 'Save Our Pubs' (Salvemos nuestros pubs), impulsada por el diario The Telegraph, como respuesta a la situación que afronta el sector de la hostelería en el país y tras el anuncio de unos planes que pretenden aumentar los impuestos a las empresas.

Según explican desde la prensa británica, los dueños de los pubs británicos se encuentran "agobiados por impuestos altísimos, una clientela cada vez menor y costes en constante aumento". De hecho, muchos de ellos se han visto obligados a echar el cierre al no poder hacer frente a los gastos.

La situación contrasta, según explica el diario británico, con la de la hostelería en España, donde "la vida nocturna está en pleno auge, con un bar por cada 207 personas". "Esta es la cifra más alta de Europa, a pesar de los cierres generalizados a raíz de la pandemia", mientras que en Reino Unido, "una media de 1724 personas compiten por un sitio en cada pub".

Uno de los puntos que destaca el periódico es la cultura española de salir a los bares y restaurantes. "Mientras que el Partido Laborista ha ejercido una fuerte presión sobre los pubs con aumentos en los impuestos sobre el alcohol y las tasas comerciales, el gobierno español ha fomentado un entorno que proporciona estabilidad a largo plazo a los propietarios del país", afirman.

Según Drinkaware, en el año 2024 cerca de dos tercios de la cerveza que se consumió en España se hizo en un bar, en comparación con el 27% del Reino Unido. Esto, además de deberse a la tradición y cultura española ya mencionada, también se debe a los precios y a su accesibilidad.

Las diferencias impositivas en los precios son las grandes responsables de este fenómeno, ya que los propietarios británicos pueden llegar a pagar hasta doce veces más que los españoles. "La última subida de los impuestos sobre el alcohol en el Reino Unido, que entró en vigor en febrero, elevó los tipos impositivos a 22,58 libras por litro de alcohol puro en cerveza con un contenido alcohólico del 3,5% o superior", aseguran.

Como ejemplo de la diferencia en los beneficios entre los locales británicos y los españoles, The Telegraph ha contactado con una taberna española, la cual aseguró que recibía un 20% de márgenes de beneficio de la cerveza, lo que contrasta con el 2,5% promedio de los pubs en Londres, según un análisis realizado por el mismo diario.

Otro de los motivos que explican que los beneficios en España sean mayores que en Reino Unido, además de los ya mencionados, es el hecho de que el IVA en los alimentos sea más barato, lo que ayuda a los propietarios a compensar el incremento de los costes de la cerveza.

Sin embargo, el factor que más repercute en esta diferencia es el impacto de los impuestos. "En España, los bares pagan una serie de pequeñas tasas municipales por diferentes servicios, desde la recogida de residuos hasta las tasas por el uso de terrazas al aire libre. (...) En Gran Bretaña, en cambio, se ha culpado a los impuestos anuales únicos sobre las empresas, basados en facturación estimada, de socavar la viabilidad del sector de la hostelería", agregan.

Finalmente, el diario destaca que la reducida imposición de políticias del Gobierno español en este sector ha sido probablemente una de las cuestiones que más ha ayudado a mantener estos negocios. "Es una lección alucinadora para Gran Bretaña", concluyen.