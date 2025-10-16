Una pareja deja el 10% de propina y la reacción de la camarera es cuanto menos esperada: todo el restaurante se quedó en silencio

Lo que prometía ser una cena tranquila en un restaurante italiano terminó convirtiéndose en una escena incómoda que dejó a todos los comensales en silencio. Una pareja decidió dejar una propina del 10% tras recibir un servicio que, según relataron, fue irregular y lleno de errores. Lo que no esperaban era la reacción de la camarera.

Durante la velada, la atención fue deficiente: bebidas olvidadas, platos equivocados y largos periodos sin que nadie se acercara a la mesa. A pesar de ello, la pareja optó por dejar una propina en efectivo, considerando que, aunque el servicio no fue excelente, merecía una compensación mínima.

Pero al recoger el dinero, la camarera —identificada como “Samantha” en el relato compartido en Reddit— se mostró visiblemente molesta. "¿En serio? ¿Eso es todo?", preguntó en voz alta, provocando que varios clientes se giraran. Acto seguido, lanzó una crítica directa: "Con propinas así no se puede pagar el alquiler. Si no vais a dejar una cantidad decente, no deberíais salir a cenar".

El ambiente se tensó. El cliente, sorprendido pero sereno, respondió: "Lamento que te sientas así". Tras un último comentario despectivo por parte de la camarera, decidió recoger la propina y abandonar el local.

La escena, que se volvió viral, ha reabierto el debate sobre las expectativas en torno a las propinas y el trato entre clientes y trabajadores. Mientras algunos defienden el derecho a expresar frustración ante ingresos bajos, otros señalan que la profesionalidad debe mantenerse incluso en situaciones difíciles. Lo que está claro es que aquella noche, en ese restaurante, nadie olvidará el momento en que el silencio se apoderó del lugar tras una frase que lo cambió todo.