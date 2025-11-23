Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una pareja dice "basta" a la hipoteca, transforman un yate en ruinas en una casa flotante y ahorran 130.000 euros al año viviendo en él
Sociedad
Sociedad

Una pareja dice "basta" a la hipoteca, transforman un yate en ruinas en una casa flotante y ahorran 130.000 euros al año viviendo en él

La decisión no fue únicamente sentimental.

Daniel Cáceres Garriga
Pareja bebiendo champán mientras se va de fiesta en yate
Pareja bebiendo champán mientras se va de fiesta en yateGetty Images

Resulta difícil imaginar una manera más radical de reinventar la vida cotidiana que abandonarlo todo para instalarse en un yate de casi veinticinco metros. Eso es precisamente lo que decidieron Blaine y Janis, una pareja canadiense con una trayectoria profesional ligada al mar y al mantenimiento técnico, que terminó encontrando su propio refugio lejos de tierra firme. Su aventura empezó al comprar un barco de 1969 que llevaba años abandonado y que, con paciencia y grandes desembolsos, transformaron en su vivienda definitiva.

El yate, llamado Tangaroa en referencia a una deidad marina de la Polinesia, fue construido por Stephens Bros y figuró entre los primeros modelos de aluminio del astillero. Según explica el medio especializado Luxury Launches, tras múltiples propietarios y modificaciones que lo llevaron de 65 a 78 pies, cayó en el olvido hasta que la pareja lo rescató en 2019. Su nombre encaja ahora con la vida nómada que comparten con su hija Izzie y con su perra Maggie.

La decisión no fue únicamente sentimental. Por un lado, ambos tienen un vínculo profundo con el océano. Por otro, el coste de vida en tierra en la Columbia Británica se había disparado. La alternativa que escogieron les llevó a preparar su propio plan de navegación: salir desde la costa canadiense y participar en la llamada (Gran Carrera del Sushi Siberiano) que tiene como destino Japón.

Eso sí, antes de lanzarse al mar, debieron enfrentarse a un barco en estado deplorable. La embarcación necesitaba una reconstrucción de arriba abajo. Según explican, invirtieron incontables horas y una suma considerable de dinero en retirar capas de pintura envejecida, reparar cubiertas, sanear el casco y recuperar sistemas esenciales. En su búsqueda de soluciones asequibles recurrieron a piezas encontradas en eBay o incluso a baterías compradas en Alibaba. Blaine también desmontó la timonera original para realinear el timón y preparó la sustitución de los motores Detroit Diesel por unidades Cummins.

Los primeros tramos de navegación sumaron unas 700 millas náuticas e incluyeron una parada en Anyox, un enigmático pueblo fantasma al que solo se accede por mar. Para ellos, experiencias así justifican el esfuerzo invertido. Aunque la vida a bordo implica afrontar averías variadas, desde problemas en la transmisión hasta calentadores defectuosos, Blaine resume la situación con tranquilidad: "Todo va bastante bien ahora y estoy muy contento".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Más allá de la aventura, vivir en Tangaroa también supone un respiro financiero. Sin alquiler ni facturas de suministros, sus gastos se centran en mantener un hogar autosuficiente y navegable. Y mientras preparan su travesía hacia Japón a través de Alaska, Siberia y Asia Oriental, comparten cada avance en sus canales de YouTube, Onboard Tangaroa y The Never-Ending Sea Trial, donde documentan tanto las rutas como los procesos técnicos que convierten un viejo yate en una nueva vida.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 