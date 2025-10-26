Una pareja necesita recuperarse económicamente, pide un favor a ChatGPT y acaba con 85.000 euros de más en el bolsillo

Una mujer de unos cuarenta años de Michigan (EE. UU.) y su marido no imaginaban que una consulta inocente a ChatGPT acabaría llenándoles el bolsillo. En busca de una manera de aliviar sus dificultades económicas, la residente de Wyandotte, cerca de Detroit, recurrió a la inteligencia artificial para elegir los números de su boleto del Powerball. El resultado: un premio de 100.000 dólares, unos 85.000 euros al cambio.

Según informó la agencia UPI, la historia comenzó a principios de septiembre, cuando la mujer decidió participar en el sorteo porque el bote del Powerball superaba los mil millones de dólares. “Solo juego cuando el premio es muy alto”, explicó a la Lotería de Michigan. Esta vez, sin embargo, quiso probar algo diferente y le pidió a ChatGPT que generara una combinación de números ganadores.

El experimento, que parecía un simple juego, terminó siendo un golpe de suerte. Los números sugeridos por la herramienta coincidieron con cuatro de las cinco bolas blancas y con la famosa bola roja del Powerball. Esa combinación le valió un premio inicial de 50.000 dólares, que se duplicó hasta los 100.000 gracias a la opción “Power Play”, una función adicional que multiplica las ganancias por un dólar extra.

“Cuando vi que tenía cuatro números y el Powerball, supe que algo había ganado”, contó la afortunada. “Busqué en Google y creí que eran 50.000 dólares, pero al revisar mi cuenta de la Lotería de Michigan descubrí que tenía activado el Power Play… ¡y eran 100.000!” La sorpresa fue mayúscula tanto para ella como para su esposo, que aún no terminan de creerse lo ocurrido. “No podíamos creerlo”, reconoció entre risas.

El dinero llega en un momento clave para la pareja, que atraviesa una situación económica complicada. Con los 85.000 euros, planean ponerse al día con los pagos de su vivienda y guardar el resto como colchón financiero. “Esta suma realmente nos ayudará a respirar y a estabilizarnos un poco”, aseguró.

Aunque no haya fórmula mágica para ganar la lotería, esta historia deja una curiosa lección: a veces, incluso una conversación con una inteligencia artificial puede cambiar la suerte de toda una familia.