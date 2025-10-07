Una pareja pierde más de 200.000 euros en empresas de juego sin haber hecho una sola apuesta

Imagen de archivo de una persona en una casa de apuestas

Desgraciadamente, existen muchos casos de personas que a causa de la ludopatía se han arruinado la vida (e incluso la de su familia) y han contraído deudas económicas difícilmente asumibles.

Sin embargo, lo que le ha ocurrido a una pareja australiana es algo sin precedentes: ambos han perdido más de 200.000 euros en empresas de juego pese a no haber realizado ni una sola apuesta.

Tal y como recoge la radiotelevisión pública australiana Australian Broadcasting Corporation (ABC), esa desagradable experiencia es la que les ha tocado vivir a Aimee y Nick Mazza, quienes han perdido todos sus ahorros tras ser estafados.

La pareja, hace dos años, confió en Anthony Del Vecchio, un asesor financiero de Freedom Finance en Melbourne. El individuo les ofreció una supuesta oportunidad de inversión a través de depósitos a plazo con altos intereses.

Pero todo ha resultado ser un gran timo. En tan solo unos meses, el dinero que tanto les había costado conseguir desapareció. Del Vecchio malgastó el dinero de la pareja (y el de otras 30 víctimas) en múltiples casas de apuestas.

Aimee Mazza, en declaraciones al mencionado medio de comunicación, ha lamentado que lo ocurrido "ha afectado a nuestros hijos. Ha afectado a toda nuestra familia. El impacto psicológico que ha tenido en nosotros, especialmente en Nick (su marido). Ha sido realmente difícil".

El propio Nick Mazza ha expresado que ante la estafa sufrida "no podía hacer nada. Simplemente no sabía a dónde recurrir. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía cómo sentirme. Simplemente me desmoronaba".

En total, el asesor financiero ha dilapidado casi 4,5 millones de dólares (3,86 millones de euros, al cambio actual) jugando en un total de 52 casas de apuestas online. Del Vecchio ha sido finalmente condenado a siete años y medio de cárcel.

Pese a ello, las casas de apuestas se han quedado con el dinero usado por Anthony Del Vecchio tras su estafa masiva, algo que ha desatado la ira tanto de la pareja como del resto de afectados. "No es su dinero y, desde luego, no les di permiso para que lo tengan. Así que lo quiero de vuelta", ha subrayado Nick Mazza.