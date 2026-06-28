Por qué la piscina reflectante del Monumento a Lincoln se ha teñido de verde tras su reforma: un experto en piscinas explica por qué es más complicado de lo que parece

Lo que comenzó como una discusión sobre un emblemático monumento de Washington ha terminado convirtiéndose en uno de los vídeos más comentados de internet. Steve Goodale, un profesional especializado en el mantenimiento de piscinas, se ha hecho viral tras analizar los problemas que presenta el estanque del Memorial a Lincoln después de su reciente remodelación.

El estanque fue renovado por orden de la Administración de Donald Trump con el objetivo de que el agua adquiriera un tono denominado “azul bandera estadounidense” de cara a las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país. Sin embargo, pocos días después de reabrirse comenzaron a aparecer algas y parte del revestimiento instalado empezó a desprenderse.

A raíz de la polémica, Trump aseguró que los desperfectos eran consecuencia de actos vandálicos y defendió que el proyecto había sido saboteado. No obstante, hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que respalden esa versión, mientras continúan las investigaciones y se ha reforzado la vigilancia en la zona.

En ese contexto, Goodale publicó un vídeo en YouTube en el que explica, desde un punto de vista técnico, por qué la proliferación de algas resulta un fenómeno habitual en este tipo de instalaciones. Su análisis sostiene que las condiciones del agua, la temperatura y el mantenimiento influyen mucho más en la aparición del color verde que una supuesta acción externa.

El contenido se difundió rápidamente en redes sociales y convirtió a este especialista, hasta ahora conocido únicamente en el sector del mantenimiento de piscinas, en una referencia inesperada dentro del debate político. Su explicación ha sido compartida por miles de usuarios interesados en comprender qué ha ocurrido realmente con uno de los lugares más emblemáticos de la capital estadounidense.

Mientras tanto, las autoridades siguen trabajando para eliminar las algas mediante distintos tratamientos y mantener el estanque en condiciones antes de los actos previstos por el aniversario de la independencia. Aun así, la remodelación continúa generando críticas por su coste, por los problemas surgidos apenas unos días después de su inauguración y por la controversia política que ha rodeado todo el proyecto.