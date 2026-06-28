Un restaurante japonés lleva más de 66 años reutilizando el aceite de freír y han ganado premios por ello: el pollo japonés que escandaliza a China

El karaage es una técnica culinaria japonesa en la que varios ingredientes, principalmente el pollo, se marinan, se rebozan ligeramente en harina o almidón y se fríen en abundante aceite. Precisamente el aceite de un restaurante japonés especializado en karaage es lo que ha generado un gran revuelo en la red social china Weibo.

Los chinos son unos grandes amantes de la carne de pollo. Por ello se han escandalizado al conocer que el establecimiento japonés Karaage Wakatori fue galardonado con el Gran Premio de Oro en la categoría de 'fritura sin rebozado' y 'media pieza frita' del Gran Premio del Karaage de 2023 pese a que su aceite no se renueva por completo desde hace décadas.

Tal y como recoge la plataforma japonesa Note.com, el aceite de ese restaurante japonés se ha ido reponiendo y utilizando de forma ininterrumpida desde la fundación del local. Y teniendo en cuenta que el restaurante se creó en 1960, ello significa que en el establecimiento llevan más de 66 años reutilizando el aceite de freír.

Los internautas chinos han criticado que un restaurante pueda reutilizar hasta ese punto el aceite y no entienden que ello pueda ser interpretado como un símbolo de credibilidad por parte del establecimiento.

No obstante, las noticias al respecto del aceite del Karaage Wakatori aseguran que el mismo se filtra a diario para eliminar los restos de carne y los sabores indeseados. Se trata de una técnica en la que se utiliza una pequeña cantidad de 'aceite de base' que queda en el fondo como base de sabor.

A ese 'aceite de base' se le va añadiendo continuamente aceite nuevo. En consecuencia, no se trata de que el aceite se haya conservado tal cual desde hace 66 años. "Al freír, el aceite se reduce, se filtra y se añade aceite nuevo. Para el local, ese es precisamente el cuidado que sustenta el sabor", aclaran desde Note.com.