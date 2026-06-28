A sus 93 años sigue arando el campo con su tractor y tallando madera en un pueblo recóndito: lo han nombrado "tesoro humano viviente"

Neculai Comăneciu es todo un ejemplo de vitalidad. A sus 93 años, el hombre continúa trabajando en el pueblo recóndito de Cașin, en Rumanía, con la misma ilusión del primer día. En concreto, el anciano continúa arando el campo con su tractor y tallando madera en su propio taller.

Comăneciu ha sido reconocido públicamente como un ejemplo. En el año 2022, el Ministerio de Cultura de Rumanía lo distinguió como "tesoro humano viviente" por su labor de preservación y transmisión de los oficios artesanales tradicionales, en especial la carpintería.

En declaraciones al medio de comunicación rumano Revista Ferma, su nieta, Gabriela Comăneci, ha explicado que Neculai "siempre quiso hacerlo todo por su cuenta. Reparaba sus máquinas, modificaba los aperos y encontraba soluciones a los problemas técnicos".

De hecho, el mayor tesoro del hombre de 93 años es un tractor que compró hace muchos años en Bucarest. El mismo fue reparado por él mismo y lo ha conservado en buen estado desde entonces.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, el de Neculai Comăneciu no es el único caso de nonagenarios que continúan trabajando. Otro ejemplo es Vince Scidone, residente en el estado de Oklahoma (EEUU) de 90 años.

No obstante, el motivo por el que Vince Scidone ha decidido continuar trabajando hasta tan elevada edad es muy diferente al del anciano rumano. En su caso, lo que le ha movido a prolongar hasta ese punto su vida laboral son las necesidades económicas.

"Cuando sufrió un revés del destino, este jubilado tuvo que volver a trabajar… a los 90 años. Por necesidad, cuando el saldo de su cuenta se redujo a tan solo 42 dólares (algo menos de 37 euros, al cambio actual), Scidone, tras tres meses de solicitudes infructuosas, comenzó a trabajar como ayudante en OnCue, una cadena local de tiendas", explican desde FOCUS.