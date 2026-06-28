Vlada, rusa afincada en Asturias, sobre los pueblos españoles: "En mi país son casas abandonadas y gente muy mayor sobreviviendo; aquí todavía hay vida y alegría"

España es una potencia turística indiscutible y las cifras hablan por sí solas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a lo largo del pasado 2025, cerca de 96,8 millones de personas visitaron el territorio español. Sin embargo, al pensar en nuestras vacaciones, es muy común que la inmensa mayoría de la gente apunte directamente hacia las grandes urbes como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.

Pero, más allá del asfalto, el turismo rural esconde verdaderas joyas. Así lo ha querido demostrar Vlada, una creadora de contenido rusa afincada en España, a través de uno de los últimos vídeos publicados en su canal de YouTube. Tras visitar Cudillero, un emblemático municipio del Principado de Asturias, la joven ha querido poner en valor el incalculable atractivo de nuestros pueblos.

"El pueblo más bonito de España"

La rusa manifiesta su encanto por el pintoresco paisaje de Cudillero. “Es el pueblo más bonito de Asturias y probablemente de toda España. Tiene mar y montaña, casitas de colores y el espíritu encantador de una villa marinera”, manifiesta.

Vlada resalta que la mejor manera de exprimir al máximo la visita es recorriendo la famosa 'ruta de los miradores', un trayecto que explora las mejores panorámicas de la zona. “Es una de las mejores maneras de conocer sus rincones secretos, subir a los puntos más altos y sacar fotos increíbles para tus redes”, apunta.

Como no podía ser de otra manera en una localidad con tanta tradición pesquera, la gastronomía jugó un papel fundamental en su escapada. La joven rusa se rindió a los encantos de los fogones asturianos probando el rape y una contundente fabada con almejas, dos platos estrella de la región. “La verdad es que la comida me ha encantado”, complementa.

El contraste con la Rusia rural

El asombro de Vlada ante el ambiente festivo y turístico de Cudillero nace de una dura realidad en su tierra natal. La creadora de contenido reconoce con tristeza que, en Rusia, los pueblos están muchísimo más descuidados y olvidados en comparación con los españoles. “En mi país son casas abandonadas y gente muy mayor sobreviviendo; aquí todavía hay vida y alegría”, señala.

Para terminar, la joven describe la cruda situación de la periferia de su país para poner en perspectiva la riqueza de la España rural: “En Rusia, la vida fuera de las ciudades puede ser muy deprimente. Lo que puedes ver allí son casas abandonadas, medio destruidas. La falta o ausencia total de la infraestructura y la gente mayor intentando sobrevivir en estas condiciones muy poco apropiadas ya para su edad”, concluye.