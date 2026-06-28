Detenido en Soria uno de los líderes de la 'Ndrangheta: buscado por Italia por narcotráfico, blanqueo y delitos contra las personas

La operación se llevó a cabo en el marco del proyecto ICAN de Interpol tras meses de colaboración con las autoridades italianas

La Policía Nacional ha detenido en Soria a Domenico Paviglianiti, considerado uno de los principales dirigentes de la mafia calabresa y un objetivo prioritario para la justicia italiana. Sobre él pesaban acusaciones por delitos contra las personas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) dentro del proyecto ICAN de Interpol, una iniciativa internacional destinada a desarticular las estructuras de la 'Ndrangheta, considerada una de las organizaciones mafiosas más poderosas del mundo.

Meses de investigación conjunta

La detención es el resultado de varios meses de investigación y de la estrecha colaboración entre la UDYCO y la Guardia di Finanza de Reggio Calabria. Las pesquisas apuntaban a que Paviglianiti se ocultaba en la provincia de Soria para eludir a la Justicia italiana.

El pasado viernes 26 de junio, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia alrededor del inmueble donde sospechaban que se encontraba el fugitivo.

Finalmente, el presunto líder mafioso fue localizado y detenido por agentes de la UDYCO Central con el apoyo de efectivos de la Comisaría Provincial de Soria.

Un objetivo prioritario para Italia

Fuentes policiales califican a Domenico Paviglianiti como un "objetivo de alto valor", al ser considerado uno de los dirigentes de la 'Ndrangheta.

Las autoridades italianas lo buscan por su presunta implicación en delitos relacionados con tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra las personas.

La 'Ndrangheta, originaria de la región italiana de Calabria, está considerada por los organismos internacionales como una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo, con presencia en numerosos países y una fuerte implicación en el narcotráfico internacional.