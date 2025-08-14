Una receta de pasta incorrecta desata un señor escándalo en Italia con la participación de una embajada

En Italia, alterar una receta tradicional es un deporte de riesgo. El último en descubrirlo ha sido el programa británico Good Food, que hasta hace pocos años era parte de la BBC y que ha publicado una versión de la Cacio e pepe que, para los italianos, roza el sacrilegio. Según recoge la televisión danesa Nyheder, la web ha presentado el plato como un plato de "comida rápida" que se puede cocinar con cuatro ingredientes: espaguetis, pimienta, parmesano y mantequilla. Una lista que en Roma se considera poco menos que un "delito culinario" al sustituir el pecorino por parmesano y al incluir... ¡mantequilla!.

La reacción ha sido inmediata. Usuarios de redes sociales, chefs y medios italianos han acusado al programa Good Food de trivializar un plato que forma parte de la identidad gastronómica de la capital. “Están tocando algo de lo que los italianos están muy orgullosos y que es parte de su identidad”, ha afirmado la corresponsal de TV 2 en Roma, Eva Ravnbøl. Para ella, es como “meterse con la comida de Navidad”.

El enfado ha alcanzado al sector hostelero. Fiepet Confesercenti, la asociación que representa a los restaurantes italianos, se ha declarado “sorprendida” de ver esa versión en una web tan conocida y ha recordado que la auténtica cacio e pepe lleva “tres ingredientes: pasta, pimienta y pecorino”. La organización ha enviado una carta al embajador británico en Roma, Edward Llewellyn, y a Immediate Media, propietaria de la web, para exigir la retirada de la receta y la publicación de una versión corregida.

Desde Good Food han defendido que la propuesta está pensada para ser “fácil de seguir para cocineros caseros con ingredientes fácilmente accesibles en el Reino Unido” y han asegurado haber invitado a la asociación romana a enviar una versión auténtica que se publicaría con su crédito. La cadena pública italiana RAI asegura que la BBC ya ha modificado su propia receta a petición de Fiepet Confesercenti, aunque no parece que la web británica haya hecho lo mismo.

Este episodio se suma a una larga lista de desencuentros culinarios entre Italia y otros países, donde reinterpretar un plato emblemático puede acabar en una tormenta mediática. No es la primera vez que una receta de pasta “a la extranjera” provoca titulares, pero pocas veces una discusión gastronómica ha llegado tan alto como para implicar a una embajada.