Una reconocida técnico en nutrición pone a prueba las salsas de Mercadona y esta es su conclusión

Las salsas son el toque final perfecto para prácticamente cualquier plato. ¿A quién no le gusta acompañar un buen pescado, las pastas e incluso las verduras con una deliciosa salsa? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque pueden ser también muy calóricas y echar por tierra cualquier alimentación saludable.

Pero la cadena valenciana Mercadona cuenta con una amplia colección de salsas que son ideales para condimentar todo tipo de platos.

Algunos expertos en nutrición ya la han probado. Para Ana Luzón, médico nutricionista, que comparte sus tips a través de su perfil de Instagram, estas son para ella las mejores salsas que vende Mercadona.

La mostaza Dijon de Mercadona: top para las ensaladas

Se trata de la Mostaza de Dijon Hacendado, una mostaza con un sabor intenso de la que hay muchas variantes y que se elabora a partir de granos de mostaza negra, vinagre, sal, ácido cítrico y agua. En cuanto a sus valores nutricionales, por cada 100 g de producto tiene tan sólo 149 kcal. En esa información nutricional encontramos también 0,77 g de grasas saturadas, 1,8 g de azúcares, 7,2 g de proteínas y 6,1 g de sal. El tarro de 200 g tiene un precio de tan sólo 1,25€.

Es una salsa recomendada para acompañar todo tipo de carnes y pescados. Aunque también es ideal para preparar vinagretas y dar un toque más rico a las ensaladas.

Lógicamente, Ana la recomienda, siempre que la consumas en una cantidad moderada y con alimentos que también sean saludables para que puedas aprovecharte de sus beneficios aún más.

Salsa de soja Hacendado:

Es un pilar básico de la cocina asiática que hemos integrado en nuestra gastronomía. Su base es muy sencilla y está compuesta por sólo cuatro ingredientes: soja, agua, sal y trigo. Entonces, ¿Es saludable? Según Ana Luzón, la soja contiene un alto valor proteico, por tanto, puede ser un buen complemento en dietas vegetarianas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que su cantidad de sal es elevada, por lo que no deberíamos abusar de ella. Aún así, si reducimos el uso de la sal en la cocina (un plato que lleve salsa de soja no necesita que le añadamos más sal), los expertos coinciden en que no hay problema en tomar una pequeña cantidad diaria.

Si finalmente decidimos utilizar este tipo de salsas en nuestras comidas, la nutricionista recomienda que sean salsas de soja sin gluten o salsa tamari, que es una salsa de soja con más calidad. Son ideales para hacer tartar, aliños, o para hacer una exquisita salsa boloñesa.

Salsa de tomate

Se trata de uno de los productos más socorridos porque pega prácticamente con todo: lo mismo nos alegra un arroz blanco que unos espaguetis. Según Ana Lazón, este producto no está mal para cuando no tenemos tiempo de hacerla en casa.

Entre su lista de ingredientes figura el tomate de la variedad Datterino en un 97%, aceite de oliva virgen extra, sal, zanahoria, cebolla, apio, albahaca al 0,2% y azúcar añadido. Por cada 100 gramos de producto contiene solo 34 calorías, 5,8 gramos de hidratos de carbono, 5,2 gramos de azúcares, 1,1 gramos de proteína y 0,54 gramos de sal.

De todas formas, como apunta Ana Luzón, nada como la comida hecha en casa, ya que se pueden hacer versiones de salsas mejores desde los fogones de tu cocina.