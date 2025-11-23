Valeria, ayudante de cocina en Australia: "Trabajando todos los días estarías sacando 2.800 euros"

La historia de Valeria ha dado la vuelta al mundo, literalmente. Esta joven decidió irse a Australia en busca de un futuro laboral. Allí comenzó trabajando en un supermercado y pronto optó por cambiar de destino.

Así lo explica en un vídeo en su perfil de TikTok, donde ha decidido compartir su historia. Mientras termina de maquillarse, como explica a cámara, esta chica proveniente de Chile detalla por qué cambio de trabajo y optó por empezar a trabajar en una empresa de cocina para eventos llamada Kitchen Hand.

De su nueva experiencia admite que "si bien requiere más trabajo porque son hartas horas de trabajo", le hace más feliz. Sobre el horario apunta que empieza a las 7 de la mañana "until require"; esto es, hasta que sea necesario. "Hay veces que hasta las 4 de la tarde, el otro día a las 2:30...".

La pregunta del millón es cuánto pagan", prosigue, para explicar que "si trabajara todos los días me estaría sacando 5.000 dólares australianos al mes" (unos 2.800 euros), una cifra muchísimo más alta que lo que obtendría en su Chile natal. "Y saliendo máximo a las 4 de la tarde cuando antes salía a las 6, 7 o hasta a las 9".

Pero no sólo hace labor de ayudante en la cocina. Cuenta Valeria que días atrás hizo una tarea de limpieza durante una fiesta con concierto "y me pagaron bastante bien por trabajar solamente recogiendo los vasos". No le importó lo único malo, "que había que estar de pie todo el rato".

Con todo, la joven chilena se siente "feliz" porque con los distintos trabajos que va enlazando "ya se ve el dinero en la cuenta" y, además, "lo mejor" es que está trabajando junto con su pareja.

De él explica que "generalmente estamos en el mismo lugar", pero no siempre coinciden, porque "hoy le llevaron a otro evento; cuando estábamos allí le dijeron algo como '¿te quieres ir a otro evento?' Y él tuvo que decir que sí porque era como un ¿quieres? pero en realidad era como un tienes".