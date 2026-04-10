Al menos un fallecido y catorce heridos, tres graves, tras volcar una guagua en La Gomera

Al menos una persona ha muerto y varias personas han resultado heridas, tres de ellas graves, después de que una guagua se precipitase en la GM-2, en el kilómetro 4,5, en San Sebastián de La Gomera, según ha confirmado el 112 Canarias. Todos los afectados son turistas extranjeros, según informan a EFE fuentes del Cabildo.

El suceso ha ocurrido sobre las 13:15 del mediodía. Tras notificarse, el Cecoes 112 ha desplazado hasta la zona varios recursos de emergencia, donde se están atendiendo a los heridos. En total, hay un hombre fallecido, tres heridos graves y once de carácter moderado.

El conductor del autobús es uno de los heridos, aunque ha podido salir del accidente por su propio pie, según el Consejero de Emergencias del Cabildo, Héctor Cabrera, quien ha querido pedir en una entrevista con el canal 24 horas "mucha cautela".

En total, el Servicio de Urgencias Canario ha movilizado un helicóptero medicalizado, tres ambulancias —dos de soporte vital avanzado—, equipo médico del centro de salud, enfermeras Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de TSNU.

Por ahora, las causas del accidente— ocurrido en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera—se desconocen, aunque las primeras informaciones apuntan a que el vehículo se habría salido de la curva y se habría precipitado varios metros por un terraplén. La guagua pertenecía a la empresa Gomera Tours, según recogen desde la prensa local.

No es el único accidente que ocurre de este estilo en el último año. El pasado mes de mayo, una guaga del servicio regular del Cabildo insular también tuvo uno similar cerca del lugar de este accidente. En aquel momento resultaron heridas once personas y una mujer falleció.

Se han establecido medidas de regulación del tráfico

Tras conocerse el accidente, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado en su cuenta de 'X' (antes conocido como Twitter) que se encuentra pendiente de cualquier novedad y ha trasladado su apoyo a las víctimas y familiares.

También ha lamentado el suceso Ángel Victor Torres, quien afirma encontrarse "con el corazón encogido" y espera "que no haya más víctimas". "Muy pendientes de la actuación en estos primeros momentos de los servicios de emergencia y del personal sanitario", ha señalado en 'X'.

Además, ante la situación, el Cabildo de la Gomera ha establecido algunas medidas de regulación del tráfico en la carretera insular GM-2, con el objetivo de facilitar las labores de rescate. También se ha pedido a los conductores que reduzcan la velocidad durante su aproximación al lugar de los hechos.