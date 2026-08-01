Veronica, auxiliar de enfermería de 41 años, cruza en ferri para cambiar de país cada mañana y gana 900 euros más al mes: "La elección fue fácil"

Cambia de país mañana para trabajar. La auxiliar de enfermería Veronica E. tiene 41 años y reside en Suecia. Lo más curioso de su vida es que cada mañanza cruza en ferry desde Helsingborg hasta Helsingør, en Dinamarca, para acudir a su puesto de trabajo en una residencia de mayores. Según recoge Focus Online, la trabajadora optó de forma consciente por desarrollar su carrera al otro lado de la frontera atraída por unas condiciones laborales que considera más favorables.

De acuerdo con la información consultada por el medio de comunicación, basada en datos del periódico sueco Arbetet, los salarios en Dinamarca son más elevados, la jornada laboral es más corta y el desempleo es significativamente menor que en Suecia. En el caso de Veronica, su salario base supera en unas 10.000 coronas suecas (alrededor de 905 euros) la oferta que habría recibido en su región en Suecia.

Asimismo, tal y como ella misma asegura en sus declaraciones consultadas, uno de los factores decisivos en su elección fueron los horarios de trabajo. Mientras que una jornada completa en Suecia suele ser de 40 horas semanales, en Dinamarca es de 37 horas.

De este modo y según se recoge, Veronica trabaja de 07.30 de la mañana a 15.00 de la tarde con un horario más corto y regular que el que tendría en Suecia, donde además habría tenido que realizar turnos nocturnos. El medio añade que su empleador apuesta por una mayor flexibilidad en la organización del trabajo para resultar más atractivo a la hora de captar y retener personal.

Pero en la oficina no es la única sueca. La residencia de ancianos en la que trabaja cuenta con numerosos trabajadores transfronterizos. Focus Online señala que esta situación también está relacionada con la escasez de mano de obra cualificada que afronta Dinamarca. Como consecuencia, las condiciones laborales suelen ser más favorables y los empleados a tiempo completo pueden incluso ampliar su jornada hasta las 40 horas semanales si desean obtener un salario más alto y mejorar su futura pensión.

Desplazamiento laboral de larga distancia

El medio alemán también recoge otro ejemplo de desplazamiento laboral de larga distancia. Ethan Spibey, de 33 años, y su marido, Soren Scharf, de 35, residían en Londres hasta que en mayo decidieron trasladarse a Barcelona. Sin embargo, Scharf conservó su empleo.

Aunque trabaja habitualmente en remoto, en determinadas ocasiones viaja en avión hasta Londres para acudir a su puesto de trabajo. "Para ser sincero, es más barato que algunos de mis colegas que solían desplazarse desde otras zonas de Inglaterra", afirma Scharf en declaraciones recogidas por el medio de comunicación. La localidad se encuentra a unos 66 kilómetros de la capital británica.

Sobre este tipo de vida, el doctor Steffen Häfner, jefe de Medicina Conductual y Psicosomática, advierte en declaraciones recogidas por Techniker Krankenkasse y citadas por Focus Online que "se vuelve crítico cuando el trayecto en un solo sentido dura más de 45 minutos".