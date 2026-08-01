Julio Basurco (Ceuta Ya): "Ceuta se debe integrar plenamente en España, Marruecos tiene poder para hacer la vida de los ceutíes un infierno"

Ceuta ha vivido la peor crisis migratoria y humanitaria de su historia. En una ciudad de 88.000 habitantes han entrado de golpe cerca de 50.000 personas más, según las estimaciones de las autoridades, lo que ha arrojado momentos de tensión en varias zonas de la ciudad. Tensión no siempre provocada por los recién llegados: varios cargos del partido autonomista Ceuta Ya denunciaron a la policía este viernes un intento de agresión que por suerte quedó en nada.

Ceuta Ya es un partido autonomista que siempre ha defendido la españolidad de la ciudad, según recuerda su secretario de Estrategia y Discurso, Julio Basurco (Ceuta, 1989), en conversación con El HuffPost. Este partido nació en 2021 como una refundación de la coalición Caballas, que ya tuvo representación en la Asamblea de forma ininterrumpida desde 2003, como Unión Democrática Ceutí (UDCE) o como Partido Socialista del Pueblo de Ceuta (PSPC).

Pero a pesar de que UDCE, PSPC, Caballas u hoy Ceuta Ya han defendido siempre la españolidad de la ciudad, no todo el mundo lo ha entendido. Este viernes los dos diputados con los que cuenta el partido en la Asamblea de Ceuta, Mohamed Mustafa y Julia Ferreras, sufrieron un percance mientras viajaban en coche. Un vecino se lanzó contra ellos al grito de "traidores". Los hechos han sido denunciados.

"Mi secretario general y portavoz es, hablando mal y pronto, un moro de izquierdas. Eso, la gente que cree que defender Ceuta es ponerse una pulsera con los colores de la bandera o decir que Pedro Sánchez es un hijo de puta, no lo entiende", abunda Basurco a este medio (el secretario general de la formación es el propio Mustafa, diputado). "Mucha gente confunde las cosas y entiende que todo lo que no se ajusta a su estrecho concepto de lo que es ser español es un enemigo".

"Ceuta se debe integrar plenamente en España, Marruecos puede hacer la vida de los ceutíes un infierno"

El militante de Ceuta Ya señala que su organización "lleva años advirtiendo" del riesgo que supone la "dejadez sobre la soberanía de Ceuta", "tanto del PP como del PSOE". "No hemos parado de llevar mociones e iniciativas a la Asamblea instando a un cambio de actitud: hay que ser más vehementes y más beligerantes en la defensa de la españolidad. Tenemos que defendernos más y mejor cuando en EEUU, por ejemplo, se habla de Ceuta o Melilla como ciudades ocupadas".

"Nosotros no hemos parado de insistir. Somos una formación autonomista desde nuestra fundación. Reivindicamos la necesidad de que Ceuta y Melilla se conviertan en comunidades autónomas. Ceuta se debe integrar plenamente en la organización territorial del Estado. El Estado tiene que reclamar que Ceuta tenga aguas territoriales. Y llevamos años exigiendo que el jefe del Estado visite la ciudad; en doce años todavía no ha venido", recuerda Basurco: la españolidad se defiende cada día.

"También hemos exigido que es necesario que Ceuta y Melilla tengan asiento en la Unión Aduanera. En definitiva, no hemos parado de decir que la situación de Ceuta es muy precaria y que el PP y el PSOE, con su actitud, nos condenan al abandono. Nos hacen la vida más difícil. Porque Marruecos tiene poder para presionar y hacer la vida de los ceutíes un infierno. Por eso necesitamos una actitud decidida para integrar plenamente a Ceuta en España", remacha el político ceutí.

"La gente no entiende que la defensa de España es exigir que Ceuta esté normalizada dentro del Estado, que es lo que nunca ha querido Marruecos". Es más, frente a discursos inflamados por parte de la ultraderecha, el secretario de Estrategia de Ceuta Ya también tiene opinión: "Estas personas son las primeras que no defienden Ceuta, son las primeras que se cogen el barco o el helicóptero para irse a la Costa del Sol. Les gusta el folclore y están aquí para cobrar su plus de residencia".

"Cada vez que Marruecos considera que algo le ofende usa a la población como carne de cañón"

Pese a que cada vez más voces señalan que detrás de las entradas masivas de personas en los pasos fronterizos de Ceuta o Melilla podría estar el estado profundo marroquí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a hablar este viernes de las "mafias" de tratas de personas. "Es una tomadura de pelo", zanja Julio Basurco. "Cada vez que Marruecos considera que algo le ofende actúa de esa manera: utiliza a su población y a la población de su entorno como carne de cañón".

De hecho, el ceutí incide a El HuffPost en que Ceuta y Melilla sean "ciudades autónomas" y no comunidades autónomas de pleno derecho le es de utilidad al régimen alauita: "Marruecos no consiente que Ceuta esté normalizada en la estructura territorial del Estado. En la comunidad internacional puede seguir diciendo que Ceuta y Melilla son cosas diferentes".

Pero Basurco advierte que este problema no se refleja únicamente en la cuestión de la soberanía. "El hecho de que Ceuta no sea una entidad más reconocida en el territorio español es un lastre para nosotros. Un ejemplo frívolo: se iba a llevar al pleno local una moción por la que el Gobierno de Ceuta instaría al Gobierno central a permitir que la Ciudad pudiese dotarse de un reglamento sobre deporte de alto rendimiento y otro sobre actividades subacuáticas".

Esos reglamentos los pueden hacer las comunidades autónomas motu proprio. Sucede que Ceuta no tiene esas competencias al tratarse de una entidad local, de un ayuntamiento al que el alcalde se le conoce como presidente y a los concejales se les conoce como diputados: "Tenemos que pedirle al Estado que nos permita hacer lo que el resto puede hacer sin permiso". "Y estos son cesiones a Marruecos", incide Basurco.