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La UE convoca una reunión urgente de ministros del Interior por la presión migratoria en Ceuta
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La UE convoca una reunión urgente de ministros del Interior por la presión migratoria en Ceuta

La convocatoria llega después de que España solicitara una mayor implicación de las instituciones comunitarias ante el aumento de las entradas de migrantes.

Redacción HuffPost
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El paso fronterizo de Beni-Enzar, único operativo entre España y Marruecos en Melilla. EFE/GinerEFE

La Unión Europea celebrará el próximo martes una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros del Interior de los Estados miembros para analizar la situación generada por la presión migratoria en Ceuta y estudiar una posible respuesta coordinada.

La convocatoria llega después de que España solicitara una mayor implicación de las instituciones comunitarias ante el aumento de las entradas de migrantes en la frontera con Marruecos, un episodio que ha llevado al Gobierno a reclamar apoyo europeo para gestionar la situación.

Bruselas estudiará posibles mecanismos de apoyo

Según ha informado Reuters, los ministros abordarán la evolución de la crisis migratoria y debatirán los mecanismos de apoyo que la Unión Europea puede activar para respaldar a España.

La reunión se celebrará apenas unos días después de que las autoridades marroquíes reforzaran el control de la frontera con Ceuta, desplegando un amplio dispositivo policial que ha frenado los intentos de entrada irregular registrados durante el fin de semana.

Redacción HuffPost
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