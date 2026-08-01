Ni beberla ni regar las plantas: lo que sí se puede hacer con el agua que gotea del aire acondicionado

Los expertos desaconsejan consumirla o utilizarla para regar alimentos, aunque puede resultar útil para la limpieza del hogar y otros usos concretos.

Con las altas temperaturas del verano, los aparatos de aire acondicionado funcionan durante horas en miles de hogares. Mientras enfrían el ambiente, generan un goteo constante que muchas personas dejan caer directamente al desagüe o a la calle. Sin embargo, esa agua puede aprovecharse antes de tirarla.

Aunque a simple vista parezca limpia, no es apta para el consumo. Los especialistas recuerdan que puede contener bacterias, hongos, polvo y otros residuos procedentes del interior del aparato, por lo que nunca debe utilizarse para beber, cocinar o lavar alimentos. Aun así, sí existen varias formas de reutilizarla de manera segura en casa.

¿De dónde sale el agua del aire acondicionado?



El agua que expulsa el aire acondicionado no procede de ninguna tubería. Se genera mediante un proceso de condensación. Cuando el equipo enfría el aire de una habitación, también elimina parte de la humedad ambiental. Ese vapor se transforma en agua líquida, que se acumula en una bandeja interior y finalmente sale por el tubo de desagüe

Por su origen, presenta características parecidas al agua destilada, ya que contiene muy pocas sales minerales y prácticamente no tiene cal. Sin embargo, durante su recorrido puede entrar en contacto con suciedad acumulada en el equipo, restos de polvo, microorganismos o pequeñas partículas del sistema de climatización.

Por ese motivo, no debe considerarse agua potable, aunque tenga un aspecto completamente transparente.

El mejor uso: limpiar la casa



Uno de los usos más recomendados es la limpieza doméstica. Al contener pocos minerales, esta agua ayuda a evitar las manchas de cal que suelen quedar al secarse el agua del grifo. Puede utilizarse para fregar suelos, limpiar cristales y ventanas, retirar el polvo de muebles de exterior, lavar objetos de plástico o metal y limpiar terrazas, patios o balcones.

También resulta útil para lavar la carrocería del coche o refrescar superficies expuestas al sol durante los días de más calor. En todos estos casos no existe contacto con alimentos ni con personas, por lo que el riesgo es muy bajo siempre que el aparato reciba un mantenimiento adecuado.

¿Y las plantas? Mejor con precaución



Muchas personas utilizan esta agua para regar las plantas, pero los expertos recomiendan hacerlo con ciertas limitaciones. Puede emplearse en plantas ornamentales, especialmente de forma puntual, ya que su baja concentración de minerales evita algunas acumulaciones de sales en la tierra.

Sin embargo, no debería convertirse en la única fuente de riego. Las plantas también necesitan minerales y nutrientes que normalmente aportan el agua corriente o los fertilizantes.

Además, no se aconseja utilizarla en plantas destinadas al consumo, como tomates, lechugas, hierbas aromáticas, frutales o cualquier otro cultivo comestible. La posible presencia de bacterias o residuos procedentes del aire acondicionado hace preferible recurrir al agua habitual para este tipo de plantas.

Lo que nunca debes hacer con esta agua



Aunque parezca limpia, existen usos que conviene evitar por completo. Los especialistas desaconsejan beberla, cocinar con ella, preparar café, infusiones o cualquier otra bebida, lavar frutas y verduras, darla de beber a mascotas y utilizarla para rellenar recipientes de animales.

Tampoco es recomendable introducirla en aparatos delicados, como planchas de vapor, humidificadores o equipos similares, salvo que se conozca perfectamente el estado higiénico del sistema de climatización.

Un pequeño gesto para ahorrar agua



Durante los meses de verano, un aparato de aire acondicionado puede generar varios litros de agua al día, especialmente en zonas con mucha humedad ambiental. Recoger esa agua en un cubo o una garrafa permite darle un segundo uso antes de desecharla y contribuye a reducir el consumo de agua potable en tareas donde no resulta necesaria.

Eso sí, la clave está en recordar una norma sencilla: si va a entrar en contacto con personas, animales o alimentos, no debe utilizarse. En cambio, para muchas labores de limpieza del hogar puede convertirse en un recurso útil que normalmente acabaría desperdiciándose.