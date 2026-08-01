Una mujer migrante se acerca a Feijóo en Ceuta y le suelta todo esto a gritos: "No está bien tratar así a la gente, se están muriendo"

La cadena SER ha publicado un vídeo donde se puede ver a una mujer migrante dirigirse a Alberto Núñez Feijóo después de comparecer ante los medios de comunicación y exponer la posición del PP en esta crisis en Ceuta.

En redes sociales se ha viralizado lo que una mujer migrante le ha espetado al líder de la oposición en plena calle y en inglés. La mujer le ha afeado que no tratase a los marroquíes que cruzaron a Ceuta como personas y le ha dicho que esta gente ha estado durante semanas sin comida ni bebida.

"No tienen comida durante días, durante semanas. No está bien. La gente se acerca nadando. Están muriendo. No está bien. No está bien tratar así a nuestra gente. Sin agua, sin comida. No está bien", ha sentenciado la mujer entre gritos dirigidos al presidente del PP.

Feijóo culpa a Sánchez

Antes, en una comparecencia ante los medios de comunicación acompañado del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha criticado que el Gobierno no hiciese nada para prevenir la llegada de 50.000 personas a la ciudad autónoma procedentes de Marruecos.

El líder de la oposición considera "ridícula" la colocación de barreras marítimas por la que ha optado a posteriori el Ejecutivo. "Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó", ha señalado. "Queremos saber si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días que se iba a producir", ha insistido.

Sobre que el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) no estuviese al tanto de la llegada de 50.000 personas procedentes de Marruecos ha comentado que no se cree que "todos los servicios de información" del país fallaran y no hubiese ninguna previsión de que miles de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos.

Por último se ha quejado de la medida que ha tomado el Gobierno de instalar barreras de contención en el espigón del Tarajal: "Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?".