Vilma, 24, teleoperadora, ganó 60.000 euros el año pasado trabajando 30 horas a la semana: "No es dinero fácil"

Habitualmente, el trabajo de teleoperador se considera como bastante exigente y no demasiado bien pagado. Sin embargo, Vilma Lindqvist, una finlandesa de 24 años, ha logrado obtener un gran sueldo como teleoperadora.

En su cuenta en la red social TikTok, la joven ha asegurado durante el año pasado consiguió ganar 60.000 euros el año pasado gracias a su trabajo. Además, cabe destacar que obtuvo esa cifra trabajando únicamente 30 horas a la semana.

Vilma ha concedido una entrevista al medio de comunicación finlandés Iltalehti en la que, más allá de mostrar su nómina, ha explicado que trabaja como teleoperadora vendiendo suscripciones telefónicas y otros servicios.

El salario medio en Finlandia es de unos 3.600 euros al mes (es decir, 43.200 euros anuales), por lo que los 60.000 euros al año recibidos por Vilma Lindqvist suponen un salario muy elevado en el país nórdico.

La joven ha precisado que el 25% de sus ingresos proceden del salario por horas y el resto son comisiones. En ese sentido, Vilma ha subrayado que "creo que soy uno de los tres comerciales con mayores ingresos de nuestra oficina".

"Soy habladora y me gusta trabajar con los clientes"

Respecto a cómo tiene tanto éxito como teleoperadora, la trabajadora ha identificado como puntos fuertes que una "soy persona habladora y me gusta trabajar con los clientes. Soy elocuente y sé explicar bien las cosas, lo que me ayuda a convencer a los clientes para que cambien de proveedor".

En cuanto a los productos que mejor vende, Vilma Lindqvist ha detallado que "calculo que puedo realizar una media de siete ventas durante un turno. Tres o cuatro de ellas son suscripciones a clientes existentes y el resto son ventas de productos relacionado".

No obstante, para alcanzar ese salario de 60.000 euros al año no es suficiente con llevar a cabo site ventas diarias. La joven teleoperadora finlandesa ha resaltado que, en sus mejores días, puede llegar a realizar hasta 20 ventas.

Pese a que ese alto sueldo lo ha conseguido trabajando 30 horas semanales, Vilma ha dejado claro que "definitivamente no es dinero fácil. Normalmente trabajo seis horas. Como un almuerzo rápido y no hago pausas para tomar café".