"Vino más barato que el agua y sin turistas": descubren uno de los secretos mejor guardados de Europa... y está en España

Aunque Canarias es un archipiélago muy conocido para las turistas internacionales, existe una isla que se mantiene al margen de la masificación. Se trata de El Hierro, un territorio que cuenta con una población de poco más de 12.000 habitantes y al que también se le conoce como la isla de los 1.000 volcanes.

Mientras que, en el año 2024, seis millones de visitantes extranjeros viajaron a Tenerife, en El Hierro únicamente se registraron 4.100 turistas internacionales durante ese mismo periodo. Uno de los principales motivos es que llegar a la isla más occidental y pequeña del archipiélago canario no es nada fácil.

La forma más habitual de viajar a El Hierro es a través de un ferry, ya que no existen vuelos directos a la isla ni desde la España peninsular ni, por supuesto, desde el extranjero. El Aeropuerto de El Hierro tan solo está conectado de forma directa con el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y con el Aeropuerto de Gran Canaria.

Más allá de esa falta de conexiones aéreas directas, desde el medio de comunicación eslovaco Dobré noviny expresan que la ausencia casi total de turistas en El Hierro se debe también a que "cuenta con pocas atracciones turísticas tradicionales y las agencias de viajes solo ofrecen itinerarios limitados".

Una curiosidad de la isla es que, es tan pequeña y está tan aislada, que hubo un momento en el que el vino era más barato que el agua. Así lo ha desvelado en 'La Casa del Aguardiente' (sede de los viticultores locales de El Hierro), en el pueblo de Frontera, Alfredo Hernández Gutiérrez, quien atiende cada día a los clientes.

En una entrevista en la CNN, el hombre ha destacado que "hubo una época, no hace mucho, en la que bebíamos vino de cosecha propia porque era más fácil de conseguir y más barato que el agua".