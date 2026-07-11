Danielle, estadounidense afincada en Madrid desde hace 3 años: "Si vas a venir a España, acostúmbrate a esperar"

Si es la primera vez que visitas España, esta estadounidense de afincada en Madrid desde hace tres años, te aconseja que cojas un cuaderno y apunta las cosas que te va a contar sobre este país. Danielle ha hecho un listado en su canal de TikTok (@daniellegrobman) de advertencias para las personas que se encuentren en esa situación.

Y lo primero que destaca Danielle es que la gente se ofende si eres demasiado formal o cortés al hablar: "Hay que ser corto y conciso, en plan: 'Hola, ¿qué tal? y vas directo al grano'". Además, advierte de la lentitud de los papeleos en España. "Si tienes que hacer algo, documentos, papeleo... realízalo antes de venir. Sino, tendrás que esperar décadas hasta conseguirlo", afirma esta tiktoker.

Y es que Danielle Grobman, desde que se mudó a Madrid, ha estado compartiendo su experiencia a través de vídeos en TikTok, destacando las notables diferencias culturales entre España y Estados Unidos. En este reciente vídeo del que hablamos advierte, en tercer lugar, que "personas que no conoces pueden interrumpirte una conversación de repente y preguntarte cosas en español, como direcciones, la hora... algo que he acabado encontrando entrañable", afirma. "Puedes contestar: 'Hola, lo siento, no hablo español, ¿hablas inglés', y todo saldrá bien", aconseja a continuación.

Además, cuando vas a comprar comida, Danielle advierte que es mejor que te olvides de la dieta y pruebes cosas. Y en quinto lugar, esta joven lanza la bomba: "En España, acostúmbrate a esperar": "Todo lleva mucho tiempo, la comida en llegar, el que te traigan la cuenta en un restaurante, el proceso para que te haga caso el camarero para que te traigan la cuenta, absolutamente todo, la burocracia incluida.

Y, finalmente, dice Danielle, "encuentra tu zen interior y prepárate algunas preguntas para romper el hielo, piensa en historias que contar porque tendrás todo el tiempo del mundo, simplemente tenlo en cuenta", concluye.

Pero, en otros vídeos, Danielle también elogia muchas cosas de España. Por ejemplo, la estética de las calles de Madrid. Resalta la ausencia de cables eléctricos visibles que contrasta con la situación en su ciudad natal en Pensilvania, Estados Unidos. Así como la belleza de las calles sin obstáculos visuales ha dejado a Danielle impresionada y ha compartido imágenes de algunos rincones de la capital española.

También halaga el eficiente sistema de transporte público de Madrid, comparado con la limitada disponibilidad en su ciudad natal, según cuenta. Así como el sistema de sanidad público, del que destaca "la accesibilidad y calidad de la atención médica sin los costos exorbitantes" a los que estaba acostumbrada en Estados Unidos. Éste es uno de los mayores puntos a favor que ha experimentado desde que vive en España.